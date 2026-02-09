Wojciech Balczun: do końca lutego możemy poznać nowego prezesa KGHM

Mam nadzieję, że nowy prezes KGHM zostanie wybrany do końca lutego – stwierdził minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. W spółce trwa konkurs na stanowisko po kontrowersyjnym odwołaniu poprzedniego prezesa Andrzeja Szydły.

– W grupie KGHM jest bardzo dużo do zrobienia, w tym w szczególności do poprawy w spółkach zależnych. Moim zdaniem na tym będzie się koncentrował nowy prezes, który – mam nadzieję – zostanie wybrany w konkursie do końca lutego – powiedział szef MAP.

30 stycznia rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydłę oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Obowiązki prezesa zarządu oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych czasowo powierzono członkowi rady Remigiuszowi Paszkiewiczowi. Na dwie i pół godziny przed upublicznieniem decyzji poinformował o niej były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Choć Komisja Nadzoru Finansowego początkowo tłumaczyła, że informacja nie została zakwalifikowana przez spółkę jako poufna, to ostatecznie postanowiła zbadać sprawę.

Teraz w spółce trwają konkursy na oba stanowiska – zarówno prezesa, jak i wiceprezesa ds. korporacyjnych. Czas na zgłoszenia kandydatów upływa 16 lutego. 24 lutego mają się za to odbyć rozmowy kwalifikacyjne.

Zadania dla nowego prezesa: strategia i zagranica

Wojciech Balczun oczekuje, że nowy zarząd dokończy prace nad strategią miedziowego giganta.

– Przed grupą ogromne inwestycje w nowe złoża na najbliższe co najmniej kilkanaście lat, co będzie wymagać ogromnych nakładów inwestycyjnych. Eksploatacja złóż miedzi i pochodnych jest w naszej rzeczywistości trudna z powodu dużych głębokości, ale wiemy, że trzeba się na tym skoncentrować. Miedź ma przed sobą dobre perspektywy – nawet w Stanach Zjednoczonych została wpisana na listę surowców strategicznych – powiedział minister aktywów państwowych.

Wojciech Balczun dodał też, że jego resort analizuje także zagraniczne aktywa i projekty KGHM. Chodzi m.in. o Chile, Kanadę i USA, gdzie „można istotnie poprawić efektywność i wyniki”. Spółka ma też monitorować złoża w Maroku.

– Nasza pozycja jest tam bardzo dobra i będziemy się temu rynkowi przyglądać. Być może skończy się to naszą obecnością w Maroku – powiedział, choć stwierdził, że wymaga to „decyzji o charakterze politycznym”.

Grupa KGHM znajduje się wśród 10 największych producentów miedzi górniczej na świecie. Jest też drugim co do wielkości producentem srebra.

Źródło: PAP