Ceny miedzi w Londynie najwyższe od ponad miesiąca. „Wpływ wojny na rynki może maleć"

W poniedziałek ceny miedzi w Londynie rosną, a surowiec jest najdroższy od początku marca. Wzrosty widoczne są także w Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorzy liczą na wznowienie rozmów pokojowych.

O godz. 9.25 miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME drożeje o 1 proc. do 13198 dolarów za tonę. Jeśli utrzyma wzrosty, będzie to najwyższy poziom od początku wojny na Bliskim Wschodzie. W przeddzień konfliktu, 27 lutego, metal kosztował w Londynie 13 344 dolarów za tonę, jednak potem wyraźnie spadł i najdroższy był 10 marca, gdy kosztował 13 140 dolarów.

Kontrakty na miedź notują wzrosty także na Comex w Nowym Jorku – o ok. 0,4 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 1,6 proc.

Inwestorzy mają nadzieję na wznowienie amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych, co poprawia nastroje na rynkach.

– Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę. Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie – powiedział prezydent USA Donald Trump w poniedziałek.

Teheran na razie pozostawia „otwarte drzwi” do dalszych dyskusji z USA.

Wpływ wojny w Iranie na rynki może stopniowo maleć

– Inwestorzy uwzględniają w cenach złagodzenie kryzysu. Prawdopodobnie będzie jednak przedłużająca się „walka”, podobna do wojny Rosji z Ukrainą, a jej wpływ na rynki może stopniowo maleć – ocenia Jia Zheng, manager ds. handlu z Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co.

Źródło: PAP, XYZ