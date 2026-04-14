Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
NEWSROOM XYZ
14.04.2026 09:23

Ceny miedzi w Londynie najwyższe od ponad miesiąca. „Wpływ wojny na rynki może maleć"

W poniedziałek ceny miedzi w Londynie rosną, a surowiec jest najdroższy od początku marca. Wzrosty widoczne są także w Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorzy liczą na wznowienie rozmów pokojowych.

O godz. 9.25 miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME drożeje o 1 proc. do 13198 dolarów za tonę. Jeśli utrzyma wzrosty, będzie to najwyższy poziom od początku wojny na Bliskim Wschodzie. W przeddzień konfliktu, 27 lutego, metal kosztował w Londynie 13 344 dolarów za tonę, jednak potem wyraźnie spadł i najdroższy był 10 marca, gdy kosztował 13 140 dolarów.

Kontrakty na miedź notują wzrosty także na Comex w Nowym Jorku – o ok. 0,4 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 1,6 proc.

Inwestorzy mają nadzieję na wznowienie amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych, co poprawia nastroje na rynkach.

– Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę. Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie – powiedział prezydent USA Donald Trump w poniedziałek.

Teheran na razie pozostawia „otwarte drzwi” do dalszych dyskusji z USA.

Wpływ wojny w Iranie na rynki może stopniowo maleć

– Inwestorzy uwzględniają w cenach złagodzenie kryzysu. Prawdopodobnie będzie jednak przedłużająca się „walka”, podobna do wojny Rosji z Ukrainą, a jej wpływ na rynki może stopniowo maleć – ocenia Jia Zheng, manager ds. handlu z Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy naftowej spadają, ale sytuacja w Iranie wciąż napięta
Huta Miedzi Głogów
Fot.: KGHM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgrzy decydują. Byliśmy na finale kampanii opozycji (RELACJA Z WĘGIER)
Węgrzy ruszyli do urn w historycznych wyborach parlamentarnych, w których spodziewana jest rekordowa frekwencja. Lider opozycji Péter Magyar w końcówce kampanii ubiegał się o głosy wyborców na…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Szef Siemens Polska: local content to dobry kierunek dla polskiego przemysłu
– Chiny rozwijają się szybko, ale Europa nie jest na przegranej pozycji. Kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju rodzimych technologii – wskazuje Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. W Unii…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polski rynek M&A coraz odporniejszy na geopolitykę. Pierwszy kwartał zaskoczył skalą inwestycji
Liczba fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2026 r. nieznacznie spadła w porównaniu z ostatnimi trzema miesiącami 2025 r. Ale na rynku nie widać dużego wpływu niepewności makroekonomicznej.…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
WIG20 minimalnie spadł. Słabo radziły sobie KGHM i CD Projekt. Dzień na GPW 13 kwietnia 2026 r.
WIG20 zakończył notowania 13 kwietnia 2026 r. na minimalnym minusie, na lekkim plusie był za to WIG. Oto co działo się dziś na warszawskim parkiecie.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026