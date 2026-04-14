Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
14.04.2026 08:27

Ceny ropy naftowej spadają, ale sytuacja wokół cieśniny Ormuz pozostaje napięta

Ceny ropy naftowej spadają i utrzymują się poniżej 100 dolarów za baryłkę. Jak zauważają analitycy, surowiec tanieje w reakcji na sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak rozpoczęła się blokada cieśniny Ormuz przez USA.

Ok. godz. 18.15 kontrakt na baryłkę ropy kosztuje na 98,40 dolara za baryłkę (-0,98 proc.), na WTI – 97,24 dolara (-1,85 proc.).

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. To kolejny tego typu sygnał ze strony prezydenta USA. Wcześniejszych nie potwierdziła strona irańska.

Trump potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

USA i Iran negocjują, problemy z podażą ropy nasilają

Prezydent USA zaznaczył, że nigdy nie zgodzi się na to, by Iran zdobył broń jądrową, co jest jednym z głównych punktów spornych, uniemożliwiających na obecną chwilę porozumienie.

Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą jednak, że obie strony – USA i Iran – prowadzą rozmowy na temat przeprowadzenia kolejnej rundy negocjacji twarzą w twarz w celu zawarcia dłuższego zawieszenia broni.

– Perspektywa wznowienia rozmów pomoże ograniczyć wahania cen kontraktów terminowych na Brent i WTI – powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad towarami i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

– Nawet jeśli sygnały dyplomatyczne utrzymują główne wskaźniki referencyjne ropy blisko 100 dolarów za baryłkę lub nieco poniżej, to podstawowy problem z podażą ropy się nasila, a ceny paliw w realnej gospodarce prawdopodobnie pozostaną pod presją wzrostową, dopóki przepływy przez cieśninę Ormuz pozostaną skutecznie ograniczone – dodał.

USA rozpoczynają własną blokadę cieśniny Ormuz

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli jego szybkie łodzie szturmowe zbliżą się do amerykańskich okrętów prowadzących blokadę Iranu w Cieśninie Ormuz, zostaną „natychmiast wyeliminowane”.

Zapowiedział też, że siły USA będą działały podobnie, jak czynią to na morzu z łodziami przemytników narkotyków.

Ogłoszona przez Donalda Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała rozpocząć się w poniedziałek o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Arabia Saudyjska naciska na USA, aby zniosły blokadę cieśniny Ormuz i powróciły do stołu negocjacyjnego – podają anonimowi arabscy urzędnicy.

Sytuacja na rynku ropy coraz bardziej napięta

Koszty detaliczne benzyny i diesla w USA wzrosły na początku kwietnia do najwyższych poziomów od 2022 r. Z kolei w Europie ceny paliwa lotniczego wzrosły do rekordowego poziomu powyżej 200 dolarów za baryłkę.

Traderzy i rafinerie walczą o pozyskanie natychmiastowych dostaw ropy, co prowadzi do serii nietypowych transakcji i gwałtownych wzrostów premii za ryzyko na surowiec gotowy do wysyłki.

Na fizycznym rynku ropy naftowej panuje niedobór tego surowca, a ceny z natychmiastową dostawą osiągają niespotykane dotąd poziomy.

Analitycy wskazują, że na rynku ropy toczy się desperacka walka o ładunki, a nabywcy „przeszukują cały świat”, aby zdobyć natychmiastowe dostawy.

Gwałtownie zmieniające się ceny ropy sygnalizują, że niektóre europejskie rafinerie mogą być zmuszone – podobnie jak azjatyckie – do ograniczenia produkcji – twierdzą eksperci. To może pogłębić niedobory kluczowych produktów, takich jak olej napędowy i paliwo lotnicze.

Źródło: PAP, XYZ

Tankowiec nieopodal cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
