Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
NEWSROOM XYZ
31.03.2026 08:39

Ceny miedzi w Londynie spadają. Inwestorzy ważą dobre dane z Chin i sytuację na Bliskim Wschodzie

We wtorek ceny miedzi spadają w Londynie, lekko rosnąc w Nowym Jorku i Szanghaju. Na rynek napłynęły dobre dane makroekonomiczne z Chin, ale też informacje z Bliskiego Wschodu o tym, że USA mogłyby zakończyć wojnę bez otwarcia cieśniny Ormuz.

O godz. 8.30 miedź na londyńskiej LME spada o 0,2 proc. do 12190 dolarów za tonę. W poniedziałek metal podrożał o 0,2 proc. do 12 224 dolarów. Pod koniec stycznia sięgał jednak rekordowych 14,5 tys. dolarów za tonę.

Notowania miedzi nieznacznie rosną na Comex w Nowym Jorku oraz na SHFE w Szanghaju, w obu przypadkach po ok. 0,1 proc.

Na rynki napłynęły dobre dane makroekonomiczne z Chin. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym wyniósł w marcu 50,4 pkt wobec 49 pkt w lutym i 49,9 pkt prognozowanych przez analityków. Oznacza to pierwszy wzrost aktywności przemysłowej w Państwie Środka w 2026 r., i to pomimo wyższych cen energii i zakłóceń spowodowanych eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Chiny zużywają najwięcej metali bazowych na świecie.

Równocześnie jednak inwestorzy oceniają doniesienia dotyczące Bliskiego Wschodu. Według „Wall Street Journal” prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz – przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG – pozostanie w dużej mierze zamknięta.

Źródło: PAP, XYZ

USA atakują, Iran zaprzecza negocjacjom
Huta Miedzi Głogów
Po dobrych danych makroekonomicznych z Chin ceny miedzi lekko rosną. Fot.: KGHM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przesmyk suwalski wciąż wykluczony. Inwestycje w komunikację mniejsze i opóźnione?
Suwalszczyzna od dekad czeka na duże inwestycje komunikacyjne, które lepiej połączyłyby ją z resztą kraju. I wygląda na to, że jeszcze poczeka, bo budowa ważnych dróg i szlaków kolejowych będzie opóźniona.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Ze Słowacji. Jak wyglądałoby piwo z Mentzenem w gejowskiej knajpie?
Pojechałem na Słowację, by sobie to wyobrazić.
29.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w największych polskich miastach to niemal standard. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu.
28.03.2026