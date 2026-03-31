Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na skład amunicji w Isfahanie. Iran zaprzecza negocjacjom z USA

Armia USA przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek atak z użyciem bomb przeciwbunkrowych na skład amunicji w irańskim Isfahanie – podał dziennik „Wall Street Journal”.

Według dziennika, który powołuje się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, wojsko wykorzystało w nocy „dużą liczbę” ważących po ok. 900 kg bomb przeciwbunkrowych do zniszczenia arsenału. Prezydent USA Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social trzydziestojednosekundowe nagranie, na którym widać potężne eksplozje.

Irańskie media doniosły także o wybuchach w wielu częściach Teheranu i przerwach w dostawach prądu.

Z kolei izraelska armia wydała komunikat o pociskach wystrzelonych z Iranu w kierunku terytorium Izraela. Według AFP nad Jerozolimą w ciągu nocy słychać było ok. 10 eksplozji.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odłamki przechwyconych pocisków raniły cztery osoby w Dubaju. Arabia Saudyjska zneutralizowała osiem rakiet balistycznych. Lotnictwo USA uderzyło w bazy w Iraku.

Iran odrzuca doniesienia o negocjacjach z USA

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei stanowczo odrzucił twierdzenia o prowadzonych rozmowach dyplomatycznych. „Nie prowadziliśmy żadnych negocjacji z Ameryką w ciągu tych trzydziestu jeden dni” – przekazał w oświadczeniu, dodając, że amerykańskie propozycje dotarły do kraju jedynie przez wyznaczonych pośredników.

Netanjahu domówił określenia harmonogramu zakończenia wojny z Iranem

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w poniedziałek w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Newsmax, że Izrael osiągną ponad połowę celów w wojnie przeciwko Iranowi. Odmówił jednak określenia harmonogramu zakończenia konfliktu.

– Wykonaliśmy już ponad połowę, jeśli chodzi o sukces misji (…), ale nie chcę określać harmonogramu – powiedział Netanjahu.

Pocisk trafił tankowiec w pobliżu Dubaju

Niezidentyfikowany pocisk uderzył w tankowiec 31 mil morskich na północny zachód od Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – poinformowała w poniedziałek wieczorem brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO). Załoga jest bezpieczna, ale pocisk wywołał pożar – podała UKMTO.

WSJ: Trump jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta – napisał w poniedziałek „Wall Street Journal”, powołując się na przedstawicieli administracji.

Prawdopodobnie przedłużyłoby to ścisłą kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym i odłożyłoby na później skomplikowaną operację jego ponownego otwarcia – wskazali dziennikarze „WSJ".

Trump i jego doradcy mieli ocenić, że misja mająca na celu otwarcie cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

W poniedziałek w serwisie Truth Social Trump zagroził Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a cieśnina Ormuz natychmiast otwarta dla żeglugi.

Źródło: PAP