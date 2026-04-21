Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.04.2026
21.04.2026 08:32

Ceny miedzi w Londynie znów spadają. Rynki czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie

We wtorek ceny miedzi zniżkują. Spadki widoczne są w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie panuje niepewność co do negocjacji. Do końca rozejmu pozostał jeden dzień.

O godz. 8.30 miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na LME w Londynie 13 224 dolarów za tonę, niżej o 0,4 proc. W poniedziałek metal także zanotował spadek, opuszczając najwyższe poziomy od początku lutego.

Spadki widoczne są także na Comex w Nowym Jorku – o 0,2 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 0,3 proc.

Rynki czekają na negocjacje USA–Iran

Inwestorzy czekają na negocjacje USA–Iran w Pakistanie. Wokół rozmów panuje zamieszanie od niedzieli pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego, czy weźmie w nich udział J.D. Vance. Ponadto amerykańska delegacja, która miała dolecieć do Islamabadu w poniedziałek wieczorem, wciąż nie jest na miejscu.

Nie wiadomo też, czy w stolicy Pakistanu pojawi się zespół negocjatorów z Iranu.

– Zobaczymy, czy będą tam, czy nie. Jeśli nie, to też w porządku – powiedział w rozmowie z PBS prezydent USA Donald Trump.

W nocy z wtorku na środę kończy się dwutygodniowy rozejm. Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia, to „wybuchnie mnóstwo bomb”, które zniszczą irańską infrastrukturę.

Gwałtowny wzrost cen energii i zakłócenia w dostawach m.in. aluminium zaburzyły sytuację na rynkach metali bazowych.

„Wyższe ceny energii i wzrost inflacji mogą powodować, że polityka banków centralnych stanie się bardziej restrykcyjna przez dłuższy czas, a to będzie mieć wpływ na perspektywy popytu na metale bazowe” – oceniają analitycy ING Groep NV.

Nadzieją inwestorów jest otwarcie cieśniny Ormuz dla światowej żeglugi, co zmniejszyłoby presję na światowe rynki. Szlak ten jest jednak niemal całkowicie zablokowany od 28 lutego, gdy rozpoczął się izraelsko-amerykański atak na Iran. Pomimo rozejmu i uzgodnienia otwarcia w piątek 17 kwietnia, już następnego dnia Iran ogłosił jej ponowne zamknięcie, uważając amerykańską blokadę irańskich portów za złamanie porozumienia.

Źródło: PAP

Produkcja miedzi w KGHM
Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie panuje niepewność co do negocjacji.
Fot.: Bartek Sadowski/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
AI zmienia zasady gry w IT. „Skończyła się era prostego wejścia do branży". Czy uczelnie nadążają?
Rynek pracy w IT szybko się zmienia, a najprostsze zadania przejmują narzędzia sztucznej inteligencji. Początkującym coraz trudniej zdobyć pierwszą pracę. Sprawdziliśmy, jakie kompetencje dają szansę…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bułgaria: partia eksprezydenta wygrała w cuglach
Zgodnie z przewidywaniami analityków zdecydowanym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych okazało się ugrupowanie Postępowa Bułgaria. Jednak aby stworzyć większościową koalicję rządową, będzie…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Blask i jego brak. Czyli wystawa o świetle
Wystawa „Światło. Praktyki odporności” w siedzibie Fundacji Rodziny Staraków zaskakuje. Bo choć rozmaite promienie są tu obecne, przecinają przestrzeń, odbijają się od powierzchni, migrują między…
18.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka
PiS w strefie politycznych turbulencji. Niesnaski frakcyjne przed pierwszymi rozmowami „ostatniej szansy”
„Rozwój Plus” w Toruniu, Nowogrodzka w Krakowie, a Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki w korespondencyjnym medialnym pojedynku oskarżają się wzajemnie o działanie na szkodę partii. Co działo się w…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026