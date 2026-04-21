Ceny miedzi w Londynie znów spadają. Rynki czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie

We wtorek ceny miedzi zniżkują. Spadki widoczne są w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie panuje niepewność co do negocjacji. Do końca rozejmu pozostał jeden dzień.

O godz. 8.30 miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje na LME w Londynie 13 224 dolarów za tonę, niżej o 0,4 proc. W poniedziałek metal także zanotował spadek, opuszczając najwyższe poziomy od początku lutego.

Spadki widoczne są także na Comex w Nowym Jorku – o 0,2 proc. – oraz na SHFE w Szanghaju – o 0,3 proc.

Rynki czekają na negocjacje USA–Iran

Inwestorzy czekają na negocjacje USA–Iran w Pakistanie. Wokół rozmów panuje zamieszanie – od niedzieli pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego, czy weźmie w nich udział J.D. Vance. Ponadto amerykańska delegacja, która miała dolecieć do Islamabadu w poniedziałek wieczorem, wciąż nie jest na miejscu.

Nie wiadomo też, czy w stolicy Pakistanu pojawi się zespół negocjatorów z Iranu.

– Zobaczymy, czy będą tam, czy nie. Jeśli nie, to też w porządku – powiedział w rozmowie z PBS prezydent USA Donald Trump.

W nocy z wtorku na środę kończy się dwutygodniowy rozejm. Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia, to „wybuchnie mnóstwo bomb”, które zniszczą irańską infrastrukturę.

Gwałtowny wzrost cen energii i zakłócenia w dostawach m.in. aluminium zaburzyły sytuację na rynkach metali bazowych.

„Wyższe ceny energii i wzrost inflacji mogą powodować, że polityka banków centralnych stanie się bardziej restrykcyjna przez dłuższy czas, a to będzie mieć wpływ na perspektywy popytu na metale bazowe” – oceniają analitycy ING Groep NV.

Nadzieją inwestorów jest otwarcie cieśniny Ormuz dla światowej żeglugi, co zmniejszyłoby presję na światowe rynki. Szlak ten jest jednak niemal całkowicie zablokowany od 28 lutego, gdy rozpoczął się izraelsko-amerykański atak na Iran. Pomimo rozejmu i uzgodnienia otwarcia w piątek 17 kwietnia, już następnego dnia Iran ogłosił jej ponowne zamknięcie, uważając amerykańską blokadę irańskich portów za złamanie porozumienia.

Źródło: PAP