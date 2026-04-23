23.04.2026 09:02

Ceny miedzi wyraźnie spadają mimo mocnego rynku w Chinach

W czwartek ceny miedzi w Londynie wyraźnie spadają. Wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na światowe rynki okazuje się silniejszy niż mocny rynek miedzi w Chinach.

O godz. 8.45 miedź w dostawach 3-miesięcznych na londyńskiej LME spada o 1,1 proc. do 13 290 dolarów za tonę. Dzień wcześniej, w środę metal podrożał o 1,5 proc do 13 433 dolarów za tonę, osiągając najwyższy poziom od 3 lutego, kiedy tona metalu kosztowała 13 487 dolarów. 

Wyraźne spadki są widoczne też na Comex w Nowym Jorku, gdzie ceny miedzi spadły o 1,3 proc.

Tymczasem na SHFE w Szanghaju miedź podrożała o 0,2 proc. Mimo wcześniejszego wzrostu cen miedzi spowodowanego mocnym rynkiem w Chinach zwyżki okazały się nietrwałe w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

„Popyt krajowy na miedź w Chinach był stosunkowo mocny, a poziom zapasów metalu gwałtownie spadł. Jednak ze względu na znaczną niepewność na poziomie makro ceny miedzi nie wykazują wyraźnego trendu” – mówi Yan Weijun, szef działu badań metali nieżelaznych w Xiamen C&D Co.

Impas na Bliskim Wschodzie

Inwestorzy wciąż z niepokojem śledzą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pomimo przedłużenia rozejmu przez prezydenta USA Donalda Trumpa do czasu złożenia przez Iran propozycji pokojowej w rozmowach panuje impas. Biały Dom zaprzecza informacjom, że wyznaczył Teheranowi konkretny termin.

Tymczasem w Teheranie ścierają się dwie frakcje – pierwsza chce kontynuacji rozmów celem zawieszenia broni i osiągnięcia trwałego porozumienia, a druga sprzeciwia się prowadzeniu rozmów, dopóki Amerykanie nie zaprzestaną blokady irańskich portów. Nie wiadomo więc, kiedy pojawi się propozycja Iranu ani kiedy dojdzie do kolejnej rundy negocjacji pokojowych.

W efekcie żegluga przez cieśninę Ormuz – przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG – jest nieustannie sparaliżowana od początku wojny. Podjęta w ubiegłym tygodniu próba odblokowania cieśniny Ormuz nie powiodła się– choć obie strony uzgodniły jej otwarcie w piątek, to już w sobotę Iran zamknął ją z powrotem. Powodem jest blokada irańskich portów przez marynarkę wojenną USA, którą Teheran uważa za „rażące naruszenie” rozejmu i „hipokryzję”. 

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy ciągle rosną. „Sytuacja wciąż jest bardzo napięta”
Mały bank przegonił rywali. Nie chodzi o skalę, ale o użycie AI
Podczas gdy liderzy sektora testują proste chatboty, niewielki Nest Bank ogłasza, że pod względem wdrożenia AI wyprzedził polską konkurencję o co najmniej dwa lata. Sztuczna inteligencja ma przejąć…
21.04.2026
Freenow walczy o rynek z Uberem i Boltem. Regulacje zmieniają zasady gry
– Od konkurencji odróżnia nas przede wszystkim transparentność w zakresie bezpieczeństwa i kontroli nad kierowcami – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający Freenow by Lyft w Polsce. Wskazuje, że…
21.04.2026
OECD: Klin podatkowy w Polsce rośnie. System premiuje rodziny, ale podnosi realne obciążenia
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda stabilnie – Polska pozostaje blisko średniej krajów rozwiniętych. To jednak pozory: realne obciążenia pracy rosną, a konstrukcja systemu coraz wyraźniej przesuwa…
22.04.2026
Leasing wychodzi poza schemat. Lista nietypowych przedmiotów, które można leasingować
Dmuchany zamek, podwodny skuter, komora normobaryczna – co łączy te przedmioty? Wszystkie można wziąć w leasing. Przedsiębiorcy coraz śmielej sięgają po finansowanie aktywów, które jeszcze niedawno…
20.04.2026
Szpitale wyposażone na bogato. Teraz mogą upaść. Który minister odpowie za niegospodarność?
Jedna publiczna ręka dała szpitalom miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego z KPO. Druga właśnie obcięła kontrakty na badania, sprawiając, że ten nowy sprzęt nie będzie pracował.
22.04.2026
Flota cieni zmienia Bałtyk w strefę ryzyka. Tak Putin omija sankcje
Rosyjska flota cieni nie przypomina już doraźnego mechanizmu omijania sankcji. Jest elementem przemyślanego i zorganizowanego systemu
22.04.2026