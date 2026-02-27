Ceny miedzi znów rosną. Kolejny tygodniowy wzrost

Ceny miedzi zaliczają umiarkowane wzrosty w Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju. W ujęciu tygodniowym na LME zaliczyły jednak wyraźną zwyżkę. Mimo to według ekspertów ceny metalu mogą ulegać wahaniom w najbliższej przyszłości.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje na londyńskiej LME o 0,2 proc. do około 13 320 dolarów za tonę. Na nowojorskiej Comex metal idzie w górę o prawie 0,9 proc., a na SHFE w Szanghaju – o 0,2 proc.

W ujęciu tygodniowym ceny miedzi na LME wzrosły o 2,8 proc. Ich wzrostowi sprzyja obniżenie amerykańskich ceł na import oraz powrót aktywności na chińskich rynkach po obchodach Nowego Roku Księżycowego.

„Ceny miedzi mogą podlegać wahaniom w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę fakt, że fundamenty rynku fizycznego nie sprzyjają dużym wzrostom notowań metalu” – ocenia jednak Xu Wanqiu, analityk Cofco Futures Co.

Ekspert zwraca uwagę na rosnące zapasy miedzi na świecie. W Londynie wzrosły niemal dwukrotnie od połowy stycznia i sięgają 253 600 ton, co jest najwyższym poziomem od marca 2025 r.

Z kolei w Chinach rezerwy są najwyższe od początku 2020 r., na co wpływa m.in. opóźnienie działania wielu krajowych zakładów, które produkcję wznowią dopiero w marcu.