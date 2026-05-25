Ceny paliw 26 maja. Benzyna i diesel w dół

Ministerstwo Energii poinformowało o maksymalnych cenach paliw, ustalonych na wtorek 26 maja br. Stawki widoczne na pylonach na stacjach nieznacznie spadną.

I tak 26 maja ceny paliw będą wynosiły:

benzyna 95 – 6,42 zł za litr;

benzyna 98 – 6,96 zł za litr;

olej napędowy – 6,75 zł za litr.

Oznacza to spadek cen w porównaniu do weekendu i poniedziałku, przez który za benzynę 95 należało zapłacić 6,46 zł; za benzynę 98 7 zł, a diesla 6,85 zł.

Tuż przed weekendem Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Z perspektywy kierowców sytuacja poprawiła się również na międzynarodowych rynkach, na których ceny ropy spadły. W poniedziałkowy poranek baryłka ropy Brent była wyceniana na 99,38 dol. (-4 proc.), a WTI na 92,40 dol. (-4,4 proc.).

