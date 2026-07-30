Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.07.2026
NEWSROOM XYZ
30.07.2026 15:35

Ceny paliw biją rekordy. Prognoza BM Reflex zakłada dalsze wzrosty

Ostatni tydzień lipca jest piątym z rzędu tygodniem wzrostu cen benzyny i diesla na krajowych stacjach, choć tempo wzrostu cen hamuje – zauważają analitycy BM Reflex. Jak podkreślają, średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył 8 zł/l, ale jednocześnie marże detaliczne stacji paliw w przypadku oleju napędowego utrzymują się na bardzo niskich poziomach. W przyszłym tygodniu wedle ich prognozy należy spodziewać się nieco wyższych cen.

Na zdjęciu dystrybutory paliwa
Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN „Ceny Paliw Niżej”.

Średnia krajowa cena benzyny Pb95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna Pb95 jest najdroższa od czerwca 2022 r., kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l.

Prognoza średnich cen detalicznych na 32. tydzień (3-7 sierpnia 2026 r.):

BM Reflex prognozuje następujące średnie ceny:

  • Benzyna bezołowiowa 95: 7,55 zł/l (+0,04 zł/l)
  • Benzyna bezołowiowa 98: 8,35 zł/l (+0,05 zł/l)
  • Olej napędowy: 8,19 zł/l (+0,16 zł/l)
  • Autogaz: 3,11 zł/l (0,00 zł/l)

Źródło: PAP

Czytaj także: Ceny ropy dalej rosną. „Rynki pospieszyły się z nadziejami na pokój”

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Brytyjski sen o domu z ogrodem pęka. Rynek ma kilka prędkości
Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii nie załamuje się, ale przestaje działać według dawnych zasad. Londyn i drogie południe tracą, północ się broni, a najemcy nadal płacą coraz więcej. Zamiast…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Afryka potrzebuje mleka. Polskie firmy wykorzystują szansę
Afryka importuje ogromne ilości produktów mlecznych, ale chce rozwijać własną produkcję. Korzystają na tym polskie firmy dostarczające mleko w proszku, gotowe produkty i technologie.
29.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Miedź coraz cenniejsza. Kradzieże kabli uderzają w małe kanadyjskie firmy
Do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na miedź może sięgnąć niemal 40 mln ton rocznie. Wraz ze wzrostem cen nasilają się kradzieże infrastruktury telekomunikacyjnej.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Jest strategia, brakuje farmerów. Kto będzie uprawiał ziemię w Kanadzie?
Kanada ma od kilku tygodni krajową strategię bezpieczeństwa żywnościowego. Jednak nie odpowiada ona na ważne pytanie: kto będzie uprawiał ziemię i czy będą to głównie wielkie korporacje. Kanada ma…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Rynek mieszkaniowy przyspiesza. Ceny mogą ponownie wzrosnąć
Tańsze finansowanie i perspektywa dalszego spadku stóp procentowych sprzyjają kupującym. W największych polskich miastach może to przełożyć się na ponowny wzrost cen mieszkań.
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026