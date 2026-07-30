Ceny paliw biją rekordy. Prognoza BM Reflex zakłada dalsze wzrosty

Ostatni tydzień lipca jest piątym z rzędu tygodniem wzrostu cen benzyny i diesla na krajowych stacjach, choć tempo wzrostu cen hamuje – zauważają analitycy BM Reflex. Jak podkreślają, średni poziom cen diesla w kraju ponownie przekroczył 8 zł/l, ale jednocześnie marże detaliczne stacji paliw w przypadku oleju napędowego utrzymują się na bardzo niskich poziomach. W przyszłym tygodniu wedle ich prognozy należy spodziewać się nieco wyższych cen.

Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Diesel jest najdroższy od końca marca, czyli okresu przed wprowadzeniem pakietu CPN „Ceny Paliw Niżej”.

Średnia krajowa cena benzyny Pb95 ustanowiła nowy tegoroczny rekord na poziomie 7,51 zł/l. Benzyna Pb95 jest najdroższa od czerwca 2022 r., kiedy padł historyczny rekord na poziomie 7,97 zł/l.

Prognoza średnich cen detalicznych na 32. tydzień (3-7 sierpnia 2026 r.):

BM Reflex prognozuje następujące średnie ceny:

Benzyna bezołowiowa 95: 7,55 zł/l (+0,04 zł/l)

Benzyna bezołowiowa 98: 8,35 zł/l (+0,05 zł/l)

Olej napędowy: 8,19 zł/l (+0,16 zł/l)

Autogaz: 3,11 zł/l (0,00 zł/l)

Źródło: PAP

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