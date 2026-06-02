Ceny paliw na 3 czerwca. Diesel drożeje, a benzyna stoi w miejscu

Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw na środę. Z obwieszczenia wynika, że zdrożeje cena diesla, a benzyny pozostaną w tej samej cenie.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł, benzyny 98 – 6,54 zł, a oleju napędowego – 6,40 zł. To oznacza podwyżkę ceny diesla, który dziś kosztuje maksymalnie 6,26 zł za litr. Jutro poznamy ceny energii na pierwsze dwa dni długiego weekendu, a w piątek resort energii ogłosi koszt tankowania w sobotę i w niedzielę.

Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Minister energii podaje je codziennie dla następnego dnia roboczego lub dni wolnych. Sprzedaż powyżej regulowanych cen grozi karą do miliona złotych.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Jednocześnie do 15 czerwca obowiązuje obniżka VAT na paliwo z 23 do ośmiu proc. oraz obniżka akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr diesla. To najniższy poziom dopuszczony przez UE.