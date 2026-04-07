Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
NEWSROOM XYZ
07.04.2026 12:38

Ceny paliw na 8 kwietnia 2026 r. Koszt tankowania nie pójdzie w górę

Rząd utrzymał wielkanocne ceny paliw jeszcze przez jeden dzień. Litr benzyny 95 będzie więc 8 kwietnia kosztował maksymalnie 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a diesla – 7,87 zł.

W pierwszy dzień obowiązywania programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy, wywołany izraelskimi i amerykańskimi atakami na Iran. Teheran w odpowiedzi zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw

Aluminium jak ropa. Wojna z Iranem winduje ceny kluczowego metalu
Rząd podał maksymalne ceny paliw na środę 8 kwietnia 2026 r.. Fot. alvaro gonzalez/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Aż do 40 proc. adresów w Polsce nie dojeżdża pociąg ani autobus. Jest oficjalny raport Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury ujawniło skalę wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W oficjalnym raporcie prezentuje niepokojące dane: do prawie 40 proc. punktów adresowych w kraju nie dojeżdża żaden autobus ani pociąg. – Jeśli ktoś mówi „po co nam autobusy, skoro każdy ma samochód?”, to równie dobrze można zapytać „po co nam dom kultury, skoro każdy ma Netflixa?”. W cywilizowanym państwie nie może tak być – mówi ekspert.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026