Ceny paliw na 8 kwietnia 2026 r. Koszt tankowania nie pójdzie w górę

Rząd utrzymał wielkanocne ceny paliw jeszcze przez jeden dzień. Litr benzyny 95 będzie więc 8 kwietnia kosztował maksymalnie 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a diesla – 7,87 zł.

W pierwszy dzień obowiązywania programu „Ceny Paliw Niżej” (CPN) litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł.

Zgodnie z nową ustawą resort energii codziennie podaje maksymalne ceny paliw na następny dzień. W dni wolne od pracy i święta stawka obowiązuje do kolejnego dnia roboczego. Stacje, które zignorują rozporządzenie, mogą zapłacić nawet do mln zł kar. Ceny monitoruje Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny maksymalne ustalane są według wzoru, który obejmuje cenę hurtową, powiększoną o VAT, akcyzę, opłatę paliwową i marżę sprzedażową.

Ustawa „CPN” to odpowiedź na kryzys paliwowy, wywołany izraelskimi i amerykańskimi atakami na Iran. Teheran w odpowiedzi zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, a w kilku krajach Azji rozpoczęto racjonowanie paliw