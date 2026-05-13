Dzieje się
13.05.2026 12:30

Ceny paliw na czwartek. Tankowanie oleju napędowego i benzyn będzie droższe

Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. W czwartek wszystkie paliwa będą droższe.

Cena maksymalna benzyny 95, jak ogłosił resort energii, to 6,39 zł/l. Z kolei benzyna 98 będzie kosztować 6,98 zł/l, a olej napędowy 6,92 zł/l. To oznacza podwyżki o kilkanaście groszy dla benzyn i 8 gr na litrze diesla. Dziś bowiem benzyna 95 kosztuje 6,28 zł/l, 98 – 6,87 zł/l, a diesel 6,84 zł/l.

Jak ustalane są ceny paliw?

Zgodnie z zasadami programu „Cena Paliw Niżej” resort energii codziennie w dni robocze ogłasza maksymalne ceny paliw na następny dzień. Stawka jest wyliczana na podstawie formuły obejmującej średnią hurtową cenę paliwa. Dolicza się do niej akcyzę, VAT, opłatę paliwową i marżę 30 gr na litrze.

Do tego do 15 maja obowiązuje rozporządzenie, które obniża VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz akcyzę o 29 gr na litrze benzyny.

Wysokie ceny paliw to efekt amerykańskiego i izraelskiego ataku na Iran. W odpowiedzi Teheran zamknął cieśninę Ormuz, która jest głównym szlakiem transportowym ropy z Zatoki Perskiej. To wywołało gigantyczny kryzys na rynkach i wywindowało ceny.

Ministerstwo Energii chce przedłużenia programu „Ceny Paliwa Niżej” po 15 maja
Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Fot. alvaro gonzalez/Getty Images
