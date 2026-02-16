Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 10:12

Ceny ropy bez większych zmian. Iran wciąż kluczowy

Ceny ropy naftowej lekko rosną. Według ekspertów większe zmiany mogą spowodować wydarzenia geopolityczne. Kluczowa jest wciąż sytuacja w Iranie, który we wtorek wznowi rozmowy z USA.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec rośnie na NYMEX w Nowym Jorku o 0,14 proc. do prawie 63 dolarów. Z kolei ropa Brent w dostawach na kwiecień drożeje na ICE o 0,09 proc. do ok. 67,8 dolara za baryłkę.

Inwestorzy czekają na rozmowy USA–Iran, które mają zostać wznowione we wtorek. Prezydent USA Donald Trump stwierdził w piątek, że zmiana władzy w Iranie byłaby najlepszym rozwiązaniem. Zarzucił Teheranowi, że „dużo mówi, lecz nie podejmuje działań”, i zapowiedział wysłanie kolejnych sił w region. Według agencji Reutera wojsko USA w regionie przygotowuje się do ewentualnej operacji przeciw Iranowi, a także do możliwego odwetu Teheranu. Według jednego ze źródeł Amerykanie mogą zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także obiekty państwowe i związane z bezpieczeństwem. Teheran wciąż jednak deklaruje gotowość do porozumienia.

Przeczytaj też: Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?

– Chociaż geopolityka zapewnia cenom ropy krótkoterminowe wsparcie, to sytuacja podażowa na rynkach tego surowca prawdopodobnie ponownie się poprawi i będzie motorem napędowym zmian cen w nadchodzących miesiącach – powiedział Robert Rennie, szef działu badań nad surowcami i emisją CO2 w Westpac Banking Corp.

W jego ocenie cena ropy Brent spadnie w okolicach połowy 2026 r. do 60 dolarów za baryłkę.

Od początku 2026 r. surowiec podrożał o 10 proc., na co wpłynęły przede wszystkim napięcia na linii Waszyngton–Teheran.

Źródło: PAP

Fotografia przedstawia miejsca wydobycia ropy naftowej
Od początku 2026 r. ropa podrożała o 10 proc.. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)
Gdy w Europie nabiera tempa projekt jednego systemu płatności, BLIK stawia na niezależność i regionalne sojusze. Prezes Dariusz Mazurkiewicz mówi o polityce w finansach, zaawansowanych rozmowach z największymi bankami zagranicą oraz o tym, czy firma potrzebuje nowego kapitału.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 14 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rośnie eksport do Azji. Polskie firmy stoją przed szansą
Zmiany geopolityczne i dywersyfikacja rynków zbytu sprawiają, że Azja zyskuje na znaczeniu w strukturze polskiego eksportu. Największe sukcesy odnoszą branże przemysłowe i spożywcze, ale potencjał jest znacznie większy. Jak firmy i administracja powinny wykorzystać tę szansę i jakie są wyzwania?
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 15 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co możemy kupić z funduszu SAFE. Czy polski przemysł może skorzystać na unijnych środkach?
Awantura o SAFE osiąga swój szczyt. W piątek rządowy projekt ustawy przeszedł przez sejm. Po pracach senatu projekt trafi na biurko prezydenta. Co zrobi Karol Nawrocki?
13.02.2026