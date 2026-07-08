Ceny ropy idą w górę w odpowiedzi na eskalację na Bliskim Wschodzie

Ropa wyraźnie drożała w środę rano. Ceny surowca szły w górę w reakcji na eskalację na Bliskim Wschodzie. USA i Iran poinformowały o przeprowadzeniu wzajemnych ataków.

Ceny ropy naftowej rosły w środę rano w reakcji na eskalację na Bliskim Wschodzie. Fot. Anthony Prieto/Bloomberg via Getty Images

Cena ropy WTI o godz. 8.05 rosła o 3,34 proc. do 72,79 dolarów za baryłkę.

Ropa Brent drożała o 3,32 proc. do 76,62 dolarów za baryłkę.

W środę nad randem irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o przeprowadzeniu ataków na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Wcześniej o atakach na kilkadziesiąt celów w Iranie informowały Stany Zjednoczone.

Jak podawało amerykańskie dowództwo, ataki USA były odpowiedzią na zaatakowanie statków w cieśninie Ormuz. We wtorek brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała o atakach na trzy tankowce w ciśnienie. USA oskarżają o nie Iran, który oficjalnie nie przyznaje się do winy.