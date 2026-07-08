Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.07.2026
NEWSROOM XYZ
08.07.2026 08:17

Ceny ropy idą w górę w odpowiedzi na eskalację na Bliskim Wschodzie

Ropa wyraźnie drożała w środę rano. Ceny surowca szły w górę w reakcji na eskalację na Bliskim Wschodzie. USA i Iran poinformowały o przeprowadzeniu wzajemnych ataków.

Zdjęcie przedstawia wydobycie ropy
Ceny ropy naftowej rosły w środę rano w reakcji na eskalację na Bliskim Wschodzie. Fot. Anthony Prieto/Bloomberg via Getty Images

Cena ropy WTI o godz. 8.05 rosła o 3,34 proc. do 72,79 dolarów za baryłkę.

Ropa Brent drożała o 3,32 proc. do 76,62 dolarów za baryłkę.

W środę nad randem irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o przeprowadzeniu ataków na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Wcześniej o atakach na kilkadziesiąt celów w Iranie informowały Stany Zjednoczone.

Jak podawało amerykańskie dowództwo, ataki USA były odpowiedzią na zaatakowanie statków w cieśninie Ormuz. We wtorek brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała o atakach na trzy tankowce w ciśnienie. USA oskarżają o nie Iran, który oficjalnie nie przyznaje się do winy.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowy pakiet deregulacyjny. „Nie poddajemy się mimo oporu prezydenta”
Przedstawiciele rządu podczas konferencji „Deregulacja 2.0: przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego” przedstawili kolejne zmiany deregulacyjne. Ma być prościej, szybciej i – co…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Politycy czy lekarze? Kto stracił na „aferze szpitalnej”?
74 proc. badanych dorosłych Polaków uważa, że za problemy ochrony zdrowia odpowiadają rządzący, tylko 38 proc. z badanych główną winę widzi po stronie lekarzy. Tak wynika z sondażu zrealizowanego…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie –…
08.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Piękno pod kontrolą algorytmów. Jak AI zmienia rynek konsumencki wart 700 mld dolarów
Kto będzie doradcą miliarda konsumentów? AI rozpoczyna nowy wyścig o rynek kosmetyczny. Konsumenci coraz częściej przechodzą z wyszukiwarek do modeli AI, a konkurencja przesuwa się z półki sklepowej…
06.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
PIP z nowymi mocami szykuje się na kontrole. „Nawet najlepsze umowy nie wystarczą”
8 lipca to przełomowa data na rynku pracy. W jaki sposób PIP wyda decyzję i czy zmiana ta oznacza koniec „śmieciówek”?
08.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Francuska prawica idzie po władzę. Marine Le Pen: jestem kandydatką w wyborach 2027
Marine Le Pen została uznana winną sprzeniewierzenia funduszy, ale ogłosiła, że startuje w wyborach, a kasacja unieważni jej wyrok skazujący. Jaki program proponuje Zjednoczenie Narodowe i czy nadal…
07.07.2026