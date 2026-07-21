Ceny ropy nieznacznie w dół. Zakończyła się kolejna seria ataków na Iran

Na giełdach paliw ropa tanieje, spadając z najwyższych od miesiąca poziomów. Trwają ataki USA na Iran. Równocześnie są informacje o podejmowanych staraniach dyplomatycznych na rozwiązanie konfliktu, który doprowadził do przejęcia przez Iran kontroli nad kluczową dla rynków ropy i gazu cieśniną Ormuz.

Na zdjęciu statek cargo obok uszkodzonej przez amerykański atak rakietowy jednostki wojskowej na nabrzeżu w prowincji Hormozgan, 19 lipca 2026 r. Fot. Amir Hossein Khorgooei/Anadolu via Getty Images

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 7.55 kosztowały 88,22 dolara (-1,13 proc.), na ropę WTI – 81,9 dolara (-0,7 proc.). Ceny ropy spadają z poziomów najwyższych od miesiąca.

Amerykanie kontynuują ataki z powietrza na cele w Iranie

Amerykańskie siły na razie zakończyły dziesiątą z rzędu noc ataków na ten kraj – poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). Uderzenia prowadzono przez pięć godzin.

Siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej – poinformował CENTCOM, któremu podlegają amerykańskie wojska na Bliskim Wschodzie.

Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormuz. Dodano, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie.

Dowództwo USA zapewniło z kolei, że przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormuz trwa.

Tymczasem powiązani z Iranem jemeńscy Huti ogłosili w poniedziałek, że rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej.

Iran „poprosił" też to ugrupowanie, aby przygotowało się do ataków na statki przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab, gdyby USA uderzyły w irańską infrastrukturę energetyczną.

Donald Trump grozi Iranowi, trwają działania dyplomatyczne

Groźby pod adresem Iranu kieruje prezydent USA Donald Trump.

Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje" – napisał w poniedziałek prezydent USA. USA potwierdziły śmierć trzech amerykańskich żołnierzy w miniony weekend na Bliskim Wschodzie. Łącznie bilans zbliża się do 20 zabitych i 400 rannych.

„Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine’owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

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Trwają działania dyplomatyczne mające na celu złagodzenie napięcia na Bliskim Wschodzie.

Mediatorzy zaproponowali Iranowi deeskalację działań zbrojnych i 10-dniowe zawieszenie broni z USA, co ma pozwolić na znalezienie sposobu na odnowienie wstępnego porozumienia wynegocjowanego w połowie czerwca – wynika z informacji przekazanych przez wysokiego rangą irańskiego urzędnika.

Tamto porozumienie administracja USA świętowała, sugerując wielokrotnie, że to ostateczne rozwiązanie problemu, jaki wyniknął po tym, jak w trakcie zmasowanych ataków USA i Izraela z przełomu lutego i marca irański reżim zdołał wziąć na zakładnika przepływ statków przez cieśninę Ormuz, de facto skutecznie blokując ruch tą kluczową drogą morską na długie już miesiące.

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Analitycy Goldman Sachs Group Inc. ostrzegają, że cena ropy Brent może przekroczyć nawet 120 dolarów za baryłkę do IV kw. 2026 r., jeśli zakłócenia w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem wodnym dla transportu nośników energii z Zatoki Perskiej, będą się utrzymywać.

Goldman zakłada cenę Brent w IV kw. na poziomie 80 dolarów za baryłkę oraz 75 dolarów za baryłkę w 2027 r., o ile nastąpi deeskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie.

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Źródło: PAP, XYZ