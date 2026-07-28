Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.07.2026
NEWSROOM XYZ
28.07.2026 08:47

Ceny ropy pogłębiają spadki, ale eksperci są ostrożni

We wtorek ceny ropy pogłębiają spadki z poniedziałku. Skala zniżek jest jednak wyraźnie mniejsza. Tymczasem analitycy są sceptyczni co do dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Zdjęcie przedstawia wydobycie ropy
„Deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jest odległa o tygodnie, a nie miesiące” – ostrzegają Analitycy Macquarie Group.
Fot. Anthony Prieto/Bloomberg via Getty Images

O godz. 8.45 baryłka West Texas Intermediate spada o 1,5 proc. do 81,35 dolarów. Tymczasem baryłka Brent traci 1,8 proc. i kosztuje 86,74 dolarów. W poniedziałek ropa Brent spadła o niemal 9 proc.

Ropa tanieje w reakcji na trwającą od kilku dni deeskalację napięcia na Bliskim Wschodzie. Dla porównania 27 lutego, na dzień przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, Brent kosztował około 71 dolarów, a WTI ponad 67 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump powiedział jednak, że jeśli trwające rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, to Waszyngton wróci do „bardzo silnych działań wojskowych”. Tymczasem Teheran zaprzecza, jakoby trwały negocjacje.

Nie sądzę, żeby problem Bliskiego Wschodu został rozwiązany. Potrzebne są rzeczywiste dowody na przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, co – moim zdaniem – jeszcze nie nastąpiło” – mówi Scott Shelton, ekspert ds. rynku energii w TP ICAP Group.

W poniedziałek przez Ormuz przepłynęły cztery statki, a przez Bab el-Mandab 25 statków – podała firma Kpler. Tymczasem główny terminal w Kazachstanie wznowił załadunki ropy po tym, jak ataki ukraińskich dronów zakłóciły eksport tego surowca.

Analitycy Macquarie Group Ltd. uważają, że potencjalny pokój na Bliskim Wschodzie doprowadzi do nadpodaży ropy. Ich zdaniem Biały Dom stoi w obliczu rosnącej presji, aby zakończyć konflikt przed wyborami uzupełniającymi w USA jesienią.

Deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie jest odległa o tygodnie, a nie miesiące” – ostrzegają jednak.

Ich zdaniem wprowadzenie opłat za żeglugę przez cieśninę Ormuz jest nieuniknione.

„To jasne jak słońce, że nie ma sposobu, aby powstrzymać Iran przed blokowaniem cieśniny Ormuz” – mówi Vikas Dwivedi, analityk Macquarie Group Ltd.

Źródło: PAP, XYZ

Irańskie drony znów zaatakowały. Na celowniku Arabia Saudyjska
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
B2 Impact nie poświęci marży dla większej skali. „Na tym rynku miarą sukcesu jest cierpliwość”
Na polskim rynku wierzytelności walczą międzynarodowi gracze, a ceny przejmowanych portfeli biją rekordy. B2 Impact nie zamierza na ślepo brać udziału w wyścigu. – Kluczem są stopy zwrotu, nie chcemy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor SWPS: Państwo powinno współfinansować badania uczelni niepublicznych. Matching funds zamiast jałmużny (WYWIAD)
Na uczelnie niepubliczne, na których uczy się jedna trzecia wszystkich studentów w Polsce, przypada zaledwie 0,06 proc. publicznych wydatków na badania naukowe w szkolnictwie wyższym. – Chcemy, żeby…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Wyszedłem z pracy o 3, wróciłem o 7”. Szef VeloBanku o kulisach fuzji z Citi i krytyce w sieci (WYWIAD)
Fuzja VeloBanku z częścią Citi Handlowego wywołała w sieci falę krytyki, a Adam Marciniak osobiście odpowiadał internautom. W rozmowie z XYZ prezes banku podsumowuje trudną migrację klientów i…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nadchodzi wysyp małych reaktorów jądrowych. Polskie projekty SMR-ów wiszą jednak na włosku
W latach 30. małe reaktory jądrowe mają zacząć być podłączane do sieci na dużą skalę – przynajmniej według zapowiedzi inwestorów i dostawców technologii. Rynek SMR-ów wchodzi w etap wykraczający poza…
27.07.2026