Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 12:16

Maksymalne ceny paliw idą w górę. Diesel powyżej 7 zł

Minister energii podał, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać od soboty do poniedziałku włącznie. Będzie drożej niż przed weekendem.

Maksymalne ceny paliw od 25 do 27 kwietnia wyniosą:

  • benzyna 95 – 6,17 zł,
  • benzyna 98 – 6,71 zł,
  • olej napędowy – 7,01 zł.

Ceny wzrosną w porównaniu z obecnymi. W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 6,79 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra, z cenami na wtorek, zostanie opublikowane w poniedziałek 27 kwietnia.

W piątek 24 kwietnia ceny ropy rosły piąty dzień z rzędu. Więcej o sytuacji na rynku ropy piszemy tutaj: Ceny ropy w górę 5. sesję z rzędu. „Skutki wojny będą widoczne miesiącami albo latami”

Źródło: PAP/XYZ

Stacja benzynowa
Minister energii podał, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać od soboty do poniedziałku włącznie. Fot. PAP/Albert Zawada
