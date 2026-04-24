Maksymalne ceny paliw idą w górę. Diesel powyżej 7 zł

Minister energii podał, jakie maksymalne ceny paliw będą obowiązywać od soboty do poniedziałku włącznie. Będzie drożej niż przed weekendem.

Maksymalne ceny paliw od 25 do 27 kwietnia wyniosą:

benzyna 95 – 6,17 zł,

benzyna 98 – 6,71 zł,

olej napędowy – 7,01 zł.

Ceny wzrosną w porównaniu z obecnymi. W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a oleju napędowego – 6,79 zł.

Kolejne obwieszczenie ministra, z cenami na wtorek, zostanie opublikowane w poniedziałek 27 kwietnia.

Źródło: PAP/XYZ