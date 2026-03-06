Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 10:41

Ceny ropy spadają po raz pierwszy od ataku na Iran

Po raz pierwszy od sobotniego ataku na Iran ceny ropy spadają. Mimo to notowania surowca są na drodze do największego tygodniowego wzrostu od czterech lat. Na rynku pojawiają się obawy o szok energetyczny.

Baryłka West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień spada na nowojorskiej NYMEX o ok. 0,7 proc. do 80,45 dolara. Z kolei na ICE ropa Brent kosztuje ok. 85 dolarów za baryłkę, niżej o 0,5 proc.

Mimo tych piątkowych spadków ceny ropy naftowej w tym tygodniu rosną o ok. 18 proc. Zmierzają do pobicia największego tygodniowego wzrostu od czterech lat, czyli od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Rynki odczuwają presję spowodowaną obawami o wzrost inflacji, opóźnieniem obniżek stóp procentowych i szokiem energetycznym spowodowanym zablokowaniem dostaw ropy. Centrum Informacji Morskiej podaje, że ruch przez Cieśninę Ormuz został niemal całkowicie wstrzymany.

Przez Cieśninę Ormuz eksportowane jest 20–25 proc. światowej ropy. Płynie ona z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku, Kuwejtu, Kataru oraz Iranu. Głównymi jej odbiorcami są Chiny, a także Indie i Japonia.

Według Goldman Sachs przedłużenie blokady tego szlaku transportowego o ok. 5 tygodni może doprowadzić do wzrostu cen ropy do nawet 100 dolarów za baryłkę.

„Z każdym dniem wstrzymanie działalności w cieśninie Ormuz będzie miało dwa główne skutki dla ropy naftowej: brak możliwości magazynowania 20 mln baryłek dziennie oraz brak dostaw, co może doprowadzić do wzrostu globalnych cen energii” – wyjaśnia Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w Phillip Nova.

Waszyngton szuka rozwiązań

"Zaburzenia wywołane wojną w Iranie zwiększą inflację nie tylko przez bezpośredni wpływ na koszty ropy naftowej, ale także przez wzrost cen żywności [...] Ta dynamika sprawi, że aktywa rynków wschodzących będą szczególnie wrażliwe, a jednocześnie narazi globalne obligacje na ryzyko” – ocenia Garfield Reynolds, lider zespołu Markets Live w Bloombergu.

Przeczytaj więcej: Konflikt na Bliskim Wschodzie podbija ceny. Żywność i paliwa mogą zdrożeć

Departament Skarbu USA ma ogłosić działania mające na celu ograniczenie wzrostu cen energii. Bloomberg donosi jednak, że amerykańska administracja wyklucza na razie wykorzystanie resortu do handlu kontraktami terminowymi na ropę naftową.

Departament Skarbu przyznał jednak zwolnienia dla firm na zakup objętej sankcjami rosyjskiej ropy naftowej przechowywanej na tankowcach, aby złagodzić ograniczenia w dostawach. Pierwsze zwolnienia przyznano indyjskim rafineriom. Te kupiły miliony baryłek rosyjskiej ropy naftowej, co pozwoliło im odwrócić wielomiesięczną presję na wstrzymanie zakupów.

Według firmy Kpler, zajmującej się śledzeniem ruchu statków, ok. 30 mln baryłek rosyjskiej ropy jest dostępnych m.in. na tankowcach znajdujących się na Oceanie Indyjskim, w regionie Morza Arabskiego i cieśninie Singapurskiej.

Konflikt pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem wchodzi już w siódmy dzień. Jako pierwsi uderzyły Jerozolima i Waszyngton w sobotę. W odwecie za amerykański atak, który rozpoczął się w sobotę, Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela i innych państw na Bliskim Wschodzie, gdzie znajdują się amerykańskie bazy. 

Źrodło: PAP, XYZ

Izrael grozi Bejrutowi. USA niszczą irańskie wojsko, ale reżim się trzyma
Platforma wiertnicza na morzu
Ceny ropy spadają po raz pierwszy od tygodnia. Fot. Anton Petrus/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestowanie w czasach niepewności. Jak zachować spokój, gdy kursy akcji gwałtownie się zmieniają?
Na giełdzie – podobnie jak w życiu – nie da się uniknąć zaskoczeń. Można jednak nauczyć się je akceptować w sposób, który ogranicza stres i zmniejsza ryzyko pochopnych decyzji. Wyjaśniamy, jak niespodziewane informacje wpływają na rynki akcji, kiedy nie należy ich lekceważyć oraz jak reagować bez utraty kontroli nad własną strategią.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex z rentownością najwyższą od 60 lat. Kwitną inwestycje za granicą
Budimex zakończył rok 2025 z imponującymi wynikami finansowymi i dobrymi perspektywami na przyszłość. Uwagę zwraca zwłaszcza wzmożona aktywność na rynkach zagranicznych – spółka planuje brać udział w kolejnych przetargach, zatrudnia też coraz więcej pracowników. Ekspansja nabrała tempa w ostatnich miesiącach, a portfel zamówień Budimeksu za granicą przekracza miliard złotych.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ryanair idzie na rekord w Modlinie. Lotnisko wkrótce zamieni się w plac budowy
– Odnotowaliśmy rekordowy wzrost na lotnisku Warszawa-Modlin. Ruch w Modlinie obsługiwany przez Ryanair podwoi się w tym roku do ponad 3 mln pasażerów – mówił dyrektor generalny irlandzkich linii Ryanair, Michael O’Leary. Podwarszawski port lotniczy przygotowuje się również do postawienia tymczasowego terminala, a w dalszej perspektywie – budowy linii kolejowej.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fundacje rodzinne do poprawki? Przedsiębiorcy zgłosili prawie 400 uwag
Po niemal trzech latach obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych ruszają konsultacje zmian w prawie. Fundatorzy, przedsiębiorcy i ich doradcy będą mieli okazję przedstawić swoje uwagi, a tych mają już blisko 400. Sprawdziliśmy, jakie są ich najważniejsze postulaty.
04.03.2026