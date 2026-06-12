Ceny ropy spadają poniżej kluczowej granicy. Porozumienie Iran-USA; Wenezuela wraca do gry

Kontrakty na ropę Brent spadły poniżej granicy 90 dolarów, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z Iranem, co zdążyły już sprostować Iran i Izrael.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 7.53 kosztowały 88,3 dolara (-2,32 proc.), na ropę WTI – 85,75 dolara (-2,22 proc.).

Konflikt USA-Iran. Eskalacja na razie mniej prawdopodobna

USA są bliskie zawarcia porozumienia z Iranem – ogłosił w czwartek prezydent USA Donald Trump. Po tej deklaracji ceny ropy cofają się poniżej granicy 90 dolarów za Brent, a indeksy akcyjne idą w górę.

Oczekiwania na dyplomatyczne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, trwającego już ponad 100 dni, może jednak być znowu przedwczesne, gdy Iran ogłosił, że nie podjał decyzji ws. porozumienia z USA, a Izrael – że nie jest jego stroną.

Irańska agencja Fars napisała, że władze Iranu „nie zatwierdziły jeszcze umowy z USA, ale zapewne to zrobią”.

– Wydaje się, że rynek coraz bardziej zakłada, że obie strony ostatecznie mają więcej do stracenia w wyniku porażki niż możliwego kompromisu – powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

– To nie oznacza jednak, że „transakcja" USA-Iran jest bliska – dodał.

– Oznacza to po prostu, że rynek nie postrzega załamania porozumienia jako najbardziej prawdopodobnego scenariusza – podkreślił.

Tymczasem w cieśninie Ormuz wciąż istnieje zagrożenie dla żeglugi, gdyż siły USA zestrzeliły w nocy dwa irańskie drony szturmowe, które najprawdopodobniej były skierowane przeciwko statkom handlowym.

Nawet jeśli obie strony – USA i Iran – osiągną porozumienie, na drodze do wznowienia normalnego transportu ropy naftowej z Zatoki Perskiej – zdaniem analityków – stanie wiele przeszkód, w tym usunięcie min z cieśniny Ormuz i naprawa uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Wenezuelska ropa naftowa wraca na światowe rynki

Trafigura Group i Vitol Group intensyfikują działania na rzecz zwiększenia sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej do krajów Azji, ponieważ produkcja surowca w Wenezueli solidnie rośnie.

Trafigura zaoferowała wenezuelską ropę naftową rafineriom m.in. w Korei Południowej, a ostatnio dostarczyła też ładunki tego surowca do Malezji.

Firma ta złożyła też Indiom ofertę dostaw ropy z Wenezueli z rabatem wobec cen ropy Brent.

Produkcja ropy naftowej w Wenezueli zbliżyła się obecnie do poziomów notowanych przed nałożeniem przez USA sankcji na wenezuelski przemysł naftowy w 2019 r.

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Źródło: PAP, XYZ