Dzieje się
15.04.2026 08:12

Ceny ropy stabilne. Otwarcie cieśniny Ormuz wciąż pod znakiem zapytania

Ceny ropy naftowej w środę rano nieznacznie rosną, gdy analitycy niezmiennie skupiają uwagę na sytuacji wokół cieśniny Ormuz. USA i Iran zapowiadają zorganizowanie drugiej rundy rozmów pokojowych. Tymczasem blokada Cieśniny Ormuz w dalszym ciągu w praktyce niemal całkowicie uniemożliwia dostawy energii z Zatoki Perskiej.

Kontrakt na baryłkę ropy Brent ok. godz. 7.55 kosztował 95,52 dolara (+0,77 proc.), WTI – 91,35 dolara (+0,1 proc.).

Prezydent USA Donald Trump ocenił we wtorek telewizji Fox Business, że wojna w Iranie jest bardzo blisko końca. Trump powtarza to twierdzenie od początku konfliktu, przeplatając je groźbami eskalacji.

Wcześniej prezydent Trump powiedział dziennikowi „New York Post", że w ciągu najbliższych dwóch dni może dojść do kolejnych rozmów z Iranem w Pakistanie. Przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że „przyszłe rozmowy są rozważane, ale w obecnym czasie nic nie zostało zaplanowane".

Ceny ropy w trendzie bocznym, nadzieje pokładane w dyplomacji

W krótkiej perspektywie ceny ropy naftowej prawdopodobnie będą poruszać się w trendzie bocznym, z łagodniejszym nastawieniem, ponieważ rynek przyswaja zmianę nastawienia USA i Iranu w kierunku dyplomacji – powiedział Dilin Wu, strateg ds. badań rynków aktywów mieszanych w Pepperstone Group.

– Jednak nawet jeśli napięcia geopolityczne nieco osłabną, jakiekolwiek znaczące ożywienie w dostawach fizycznych ropy naftowej będzie opóźnione – dodał.

„Jeśli ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie osłabnie, dostawy ropy z tego regionu mogą doświadczyć odbudowy wielopoziomowej, przy czym w ciągu pierwszych czterech tygodni prawdopodobnie zostanie przywrócona produkcja na poziomie od dwóch do trzech mln baryłek ropy dziennie" – ocenilo z kolei w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

– W najlepszym przypadku w ciągu pierwszych czterech tygodni możliwe będzie przywrócenie produkcji ropy na poziomie od dwóch do trzech mln baryłek dziennie – stwierdził Daniel Hynes, analityk ANZ.

Jak dodał, wstrząs podażowy ropy naftowej – wywołany wojną na Bliskim Wschodzie – sprawił, iż globalna równowaga na rynkach ropy przesunęła się w kierunku deficytu tego surowca wynoszącego wiele milionów baryłek dziennie.

Czytaj także: MAE: wojna z Iranem spowoduje spadek popytu na ropę po raz pierwszy od 2020 r.

Media: ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez Ormuz w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby ponad 20 statków handlowych przepłynęło przez cieśninę Ormuz – poinformował dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na dwa źródła we władzach USA.

Jeden z rozmówców gazety przekazał, że przez cieśninę w minionej dobie przepłynęły statki handlowe, kontenerowce i tankowce, które wpływały do Zatoki Perskiej i wypływały z niej. Niektóre jednostki poruszały się bez włączonych transponderów, by zminimalizować ryzyko irańskich ataków.

Choć liczba statków, które przepłynęły przez cieśninę, wciąż jest odległa od tej sprzed wybuchu wojny, to i tak stanowi poprawę – podkreślił dziennik.

Prezydent Donald Trump żąda, by Iran odblokował Ormuz. Dwa amerykańskie okręty wojenne przepłynęły przez tę cieśninę w ramach misji na rzecz swobody żeglugi, mającej pomóc w ustanowieniu nowego szlaku oraz wesprzeć swobodny przepływ handlu w obliczu obaw dotyczących irańskich min morskich – zaznaczył dziennik.

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), które nadzoruje siły USA na Bliskim Wschodzie, poinformowało o rozpoczęciu działań mających na celu usunięcie min.

Jednocześnie Amerykanie prowadzą blokadę irańskich portów. CENTCOM podał w podsumowaniu pierwszego dnia operacji, że żaden statek nie przedostał się przez amerykańską blokadę irańskich portów, a sześć jednostek zawróciło na polecenie sił USA.

Blokada dotyczy statków wszystkich państw wpływających do irańskich portów lub wypływających z nich oraz z obszarów przybrzeżnych, w tym wszystkich irańskich portów nad Zatoką Perską i Zatoką Omańską. W operacji bierze udział ponad 10 tys. amerykańskich wojskowych, kilkanaście okrętów oraz dziesiątki samolotów.

Dziennik „New York Times” poinformował natomiast, że z cieśniny Ormuz wypłynęło kilka statków, w tym jednostki objęte sankcjami oraz te opuszczające irańskie porty. Według danych firmy Kpler, śledzącej ruch morski, z portu Bandar Imam Chomeini wypłynął nocą kontenerowiec pod liberyjską banderą Christianna, który miał wydostać się z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz. Statek deklarował, że nie przewozi żadnego ładunku.

API: w USA zapasy ropy w górę

Tymczasem w USA rosną zapasy ropy – tak przynajmniej wynika z danych branżowego Amerykańskiego Instytutu Paliw (API). API podał w swoich najnowszych wyliczeniach, że zapasy ropy za oceanem wzrosły w ubiegłym tygodniu o 6,1 mln baryłek. W hubie Cushing zapasy ropy zmniejszyły się jednak o 1,7 mln baryłek – wynika z wyliczeń API, zapasy benzyny wzrosły o 626 tys. baryłek, a zapasy paliw destylowanych spadły o 3,4 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o amerykańskich zapasach ropy i jej produktów poda Departament Energii (DoE).

Czytaj także: Zakłócenia w dostawach paliwa lotniczego. Mniej połączeń i wyższe koszty

Źródło: PAP, XYZ

Gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz
Na zdjęciu gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Świat
Amerykańska giełda nadal daje zarobić. Pięć strategii, które sprawdzają się w tym roku
Główny indeks akcji S&P 500 jest na minusie, a inwestorzy żyją w strachu przed geopolityką. Nie oznacza to jednak, że na amerykańskiej giełdzie nie da się zarobić. Są tam nie tylko spółki, ale całe…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Ceny energii pod napięciem. Co wpływa na nasze rachunki za prąd?
Koszty energii stanowią istotną część miesięcznych wydatków polskich gospodarstw domowych i firm. Na ceny prądu w naszym kraju wpływa wiele czynników, w tym koszty surowców i opłaty za emisję…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
WIG20 minimalnie spadł. Słabo radziły sobie KGHM i CD Projekt. Dzień na GPW 13 kwietnia 2026 r.
WIG20 zakończył notowania 13 kwietnia 2026 r. na minimalnym minusie, na lekkim plusie był za to WIG. Oto co działo się dziś na warszawskim parkiecie.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgrzy decydują. Byliśmy na finale kampanii opozycji (RELACJA Z WĘGIER)
Węgrzy ruszyli do urn w historycznych wyborach parlamentarnych, w których spodziewana jest rekordowa frekwencja. Lider opozycji Péter Magyar w końcówce kampanii ubiegał się o głosy wyborców na…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026