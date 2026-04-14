14.04.2026

MAE: wojna z Iranem spowoduje spadek popytu na ropę po raz pierwszy od 2020 r.

Globalny popyt na ropę spadnie w tym roku po raz pierwszy od pandemii Covid-19 w 2020 r., ponieważ gwałtowny wzrost cen spowodowany wojną z Iranem wpłynie negatywnie na wzrost PKB – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii (MAE), co z kolei ograniczy popyt.

MAE podkreśliła w swoim comiesięcznym raporcie, że wojna w Iranie całkowicie zmieniła globalne perspektywy konsumpcji ropy naftowej, a spadek popytu będzie się rozprzestrzeniał, ponieważ niedobór surowca i wysokie ceny będą się utrzymywać.

Wojna z Iranem wywołała największe zakłócenia w dostawach ropy w historii

Konflikt zablokował przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormuz w Zatoce Perskiej, wywołując – według MAE – największe zakłócenia w dostawach w historii. Rosnące ceny ropy oraz produktów takich jak paliwo lotnicze, olej napędowy i benzyna wywierają presję na konsumentów i negatywnie wpływają na popyt.

Międzynarodowa Agencja Energii z siedzibą w Paryżu nadzorowała uwolnienie rekordowych 400 mln baryłek ropy z rezerw awaryjnych państw członkowskich, w tym Stanów Zjednoczonych, Japonii i Niemiec, w celu ograniczenia rosnących kosztów energii.

Szef MAE Fatih Birol powiedział w poniedziałek, że agencja ma nadzieję, iż nie będzie konieczne uruchamianie kolejnych zapasów, ale jest gotowa działać, jeśli szok energetyczny wynikający z wojny z Iranem będzie tego wymagał.

Globalne dostawy ropy spadły o ok. 10 mln baryłek dziennie

Przepływy ropy naftowej i produktów rafinowanych przez cieśninę Ormuz spadły do 3,8 mln baryłek dziennie z około 20 mln baryłek przed kryzysem, co odpowiadało około 20 proc. światowych dostaw – wynika z wyliczeń agencji.

MAE podała, że globalne dostawy ropy spadły w ostatnim okresie o 10,1 mln baryłek dziennie, czyli o ok. 9 proc., ponieważ Arabia Saudyjska, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt zostały zmuszone do wstrzymania lub częściowego zawieszenia produkcji. Ogłoszona przez prezydenta USA Donalda Trumpa blokada statków wpływających do irańskich portów lub wypływających z nich weszła w życie w poniedziałek.

Chociaż ceny kontraktów terminowych na ropę odnotowały w marcu bezprecedensowy wzrost, pozostają one znacznie poniżej rekordowych poziomów cen fizycznych ładunków. Według raportu rozbieżność między rynkiem kontraktów terminowych a rynkiem fizycznym staje się coraz bardziej dotkliwa.

Fatih Birol zaznaczył, że ceny kontraktów terminowych nadal nie odzwierciedlają skali kryzysu, choć – jak ocenił – wkrótce może się to zmienić.

Wtorkowy raport MAE pokazał, że wcześniej oczekiwany globalny wzrost popytu o 730 tys. baryłek dziennie został w pełni zniwelowany, a według najnowszych prognoz konsumpcja ropy zmniejszy się o 80 tys. baryłek dziennie.

MAE zwróciła uwagę, że surowce petrochemiczne szczególnie odczuwają skutki wojny, ponieważ blokada cieśniny Ormuz zakłóciła łańcuchy dostaw do Azji.

Najprawdopodobniejsze wznowienie dostaw ropy przez cieśninę Ormuz w połowie 2026 t.

W scenariuszu bazowym agencja zakłada, że regularne dostawy ropy z Bliskiego Wschodu w większości zostaną wznowione w połowie roku, ale przedstawiła również wariant z dłuższymi przerwami w dostawach.

W tym drugim przypadku rynki energii i światowe gospodarki muszą – według MAE – przygotować się na znaczne zakłócenia w nadchodzących miesiącach.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Międzynarodowa Agencja Energii zaapelowały w poniedziałek do państw o unikanie gromadzenia zapasów energii i wprowadzania kontroli eksportu, które mogłyby pogłębić – jak to określono – największy wstrząs w historii globalnego rynku energii.

Instytucje wskazały, że wpływ wojny jest znaczący, globalny i wysoce asymetryczny, w nieproporcjonalnym stopniu dotykając importerów energii, zwłaszcza kraje o niskich dochodach.

Birol wskazał Irak jako przykład państwa szczególnie mocno dotkniętego kryzysem, podkreślając, że ponad 90 proc. dochodów irackiego rządu, finansujących pensje i emerytury około 50 mln ludzi, opiera się na eksporcie ograniczonym przez zakłócenia w cieśninie Ormuz.

W Europie ceny paliwa lotniczego wzrosły do rekordowego poziomu powyżej 200 dolarów za baryłkę. Traderzy i rafinerie walczą o pozyskanie natychmiastowych dostaw ropy, co prowadzi do serii nietypowych transakcji oraz gwałtownych wzrostów premii za ryzyko na surowiec gotowy do wysyłki.

Na rynku fizycznym panuje niedobór ropy naftowej, a ceny z natychmiastową dostawą osiągają niespotykane dotąd poziomy. Analitycy wskazują, że na rynku toczy się desperacka walka o ładunki, a nabywcy ropy przeszukują cały świat, by zdobyć natychmiastowe dostawy.

USA kontynuują blokadę morską w cieśninie Ormuz, by ograniczyć eksport irańskiej ropy. Iran ostrzegł, że jeśli zagrożone będą jego własne centra przeładunkowe, zaatakuje porty w Zatoce Perskiej, co zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu.

Ok godz. 12.50 za kontrakt na ropę Brent płaciło się 98,74 dolara (-0,62 proc.), WTI – 97,15 dolara (-1,95 proc.).

Czytaj także: Tankowiec objęty sankcjami przepłynął cieśninę Ormuz mimo amerykańskiej blokady

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Kościół Katolicki-Afryka. Studium wzajemnych zależności
Dziś rozpoczęła się pielgrzymka papieża Leona XIV do Afryki. Na Czarnym Lądzie lawinowo wzrasta liczba katolików, ale to nie jedyny powód misji. Papieża czekają też trudne rozmowy na temat…
13.04.2026
WIG20 minimalnie spadł. Słabo radziły sobie KGHM i CD Projekt. Dzień na GPW 13 kwietnia 2026 r.
WIG20 zakończył notowania 13 kwietnia 2026 r. na minimalnym minusie, na lekkim plusie był za to WIG. Oto co działo się dziś na warszawskim parkiecie.
13.04.2026
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026
Bruksela zmienia zasady ratowania banków. Samorządy dostaną lepszą ochronę
Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące ratowania banków w kryzysie. Zmiany mają ułatwić wsparcie mniejszych instytucji i lepiej chronić samorządy, a Związek Banków Polskich chwali się, że…
13.04.2026
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
14.04.2026
Siedem wniosków dla polskich polityków po węgierskich wyborach
Wybory parlamentarne na Węgrzech budziły spore emocje wśród polskich polityków. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z prawicowej opozycji. Dla tych drugich przegrana Orbána może być…
13.04.2026