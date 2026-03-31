Ceny ropy w dół. USA gotowe zakończyć wojnę bez otwarcia Cieśniny Ormuz

We wtorek ceny ropy naftowej spadają. „Wall Street Journal” informuje, że prezydent USA Donald Trump jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem nawet bez otwarcia Cieśniny Ormuz. Według analityków, znaczące przedłużenie jej blokady może spowodować wzrost cen ropy do 200 dolarów za baryłkę.

O godz. 10 ropa West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX 102,2 dolarów za baryłkę, spadając o 0,7 proc. Z kolei baryłka Brent tanieje na ICE o 0,2 proc. do 112,8 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta – podaje „Wall Street Journal”. Taki wariant oznaczałby przedłużenie paraliżu żeglugi szlakiem, przez który płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Amerykańska administracja ocenia, że misja mająca na celu otwarcie Cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładane 4 do 6 tygodni. Prezydent zdecydował więc, by zakończyć wojnę i naciskać na Iran dyplomatycznie, by otworzył cieśninę – informuje „WSJ”.

Tymczasem rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt zapewniała, że pomimo tego, co przekazuje publicznie Teheran, negocjacje przebiegają „dobrze”.

Z kolei w poniedziałek wieczorem tankowiec znajdujący się 31 mil morskich na północny zachód od Dubaju został trafiony przez niezidentyfikowany pocisk. To już 24. atak na statek handlowy od 28 lutego, gdy wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie.

Przedłużenie blokady może wywindować ceny ropy

„Jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne 6-8 tygodni, skumulowana utrata dostaw ropy z regionu może spowodować wzrost cen ropy do 200 dolarów za baryłkę lub jeszcze więcej” – piszą w prognozie analitycy FGE NexantECA.

– Zamknięcie Cieśniny Ormuz co miesiąc oznacza utratę ok. 400 mln baryłek ropy, a rezerwy strategiczne nie wystarczą, aby wypełnić tę lukę. W pewnym momencie straty ropy na rynkach będą astronomiczne. A jeśli utrzyma się to przez kolejne 6-8 tygodni, ceny ropy poszybują w górę– ocenia z kolei Fereidun Fesharaki z ECM-Energy Market Consultant UK, który rozmawiał w Bloomberg TV.

Jego zdaniem nawet po odblokowaniu cieśniny powrót dostaw z Zatoki Perskiej będzie powolny, a w niektórych krajach Azji może dojść do racjonowania benzyny.

Źródło: PAP, XYZ