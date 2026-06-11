Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.06.2026
NEWSROOM XYZ
11.06.2026 07:55

Ceny ropy naftowej nieznacznie w górę, gdy szanse na odblokowanie cieśniny Ormuz maleją

Ceny ropy naftowej na rynkach paliw nieznacznie rosną. W nocy czasu polskiego nastąpiła kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, po której analitycy zmniejszają szanse na rychłe odblokowanie przepływu statków przez kluczową dla handlu ropą cieśninę Ormuz.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 7.45 kosztowały 93,58 dolara (+0,52 proc.), na ropę WTI – 90,62 dolara (+0,64 proc.).

USA wymieniają ogień z Iranem, cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta

Siły amerykańskie przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków na 18 „celów o istotnym znaczeniu” w regionie.

Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Dowództwo Centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa.

Czytaj więcej: Amerykański atak na Iran. „Zakończyliśmy serię"

Nawet jeśli, jest on jednak wciąż na poziomie rzędu co najmniej 10 razy niższym, niż było to w czasie sprzed kryzysu, gdy ruch przez cieśninę Ormuz odbywał się normalnie.

Analitycy wskazują, że ostatnie ataki USA na Iran uwypukliły rosnącą niecierpliwość prezydenta USA, aby zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Trwająca już 4. miesiąc wojna w tym regionie spowodowała zakłócenia w przepływie surowców energetycznych z Zatoki Perskiej i wpłynęła na wzrost cen ropy naftowej.

Wyższe ceny z kolei zwiększają prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych przez banki centralne na świecie, aby utrzymać inflację pod kontrolą.

Zapasy ropy naftowej w USA w dół

Tymczasem w USA podano oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów w ubiegłym tygodniu.

Zapasy ropy spadły o 7,23 mln baryłek, czyli o 1,67 proc., do 426,48 mln baryłek – wynika z danych Departamentu Energii (DoE) USA.

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie nieznacznie – o 186 tys. baryłek, czyli o 0,09 proc., do 215,14 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły zaś o 200 tys. baryłek, czyli o 0,2 proc., do 102,1 mln baryłek – podał DoE.

Czytaj także: Ceny maksymalne paliw 11 czerwca 2026 r. Tankowanie będzie o kilka groszy na litrze tańsze

Gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz
Na zdjęciu z 8 kwietnia 2026 r. gazowiec płynący w stronę cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ICEYE podbija kosmos i wyceny. Polski inwestor widzi potencjał 30 mld euro
Nowa runda finansowania ICEYE skłania polskich inwestorów do stawiania kolejnych ambitnych prognoz dla spółki. Fundusze i inwestorzy, którzy wspierali firmę, przekonują, że przed europejskim liderem…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Plan transformacji energetycznej ujawnił to, czego rząd nie mówi górnikom
Z jednej strony rząd zapewnia górników, że zawarta przed laty umowa społeczna dotycząca przyszłości polskiego węgla jest aktualna. Z drugiej publikuje plan transformacji energetycznej, który…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto wygrałby mundial, gdyby grały gospodarki?
Wyobraźmy sobie mundial, w którym zamiast piłkarzy grają gospodarki. Zamiast formy zawodników liczy się wzrost PKB, zamiast techniki – złożoność eksportu, a zamiast atmosfery w szatni – satysfakcja…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czechom wysychają kufle. Spożycie piwa spadło do historycznego minimum
Produkcja piwa w Czechach zmniejszyła się w zeszłym roku o 4,3 proc., a eksport – aż o 8,2 proc. Konsumpcja na głowę mieszkańca skurczyła się o 3,2 proc., do najniższego poziomu w dziejach.
10.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Śmigłowce, amunicja, MRTT. Co nas czeka w drugiej odsłonie SAFE?
Ok. 120 mld zł popłynie do firm i zakładów pracy z instrumentu SAFE. Oznacza to, że Polsce pozostało do wykorzystania ok. 60 mld zł. Na co jeszcze mogą liczyć siły zbrojne? Lista, wbrew pozorom, jest…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje mogą trafić do Niemiec i Włoch
Bruksela chce wzmocnić przemysł i hojnie wspiera projekty krytyczne z obszarów clean tech, baterii, biotechnologii i deep tech. Niestety polskie programy STEP są dużo bardziej rygorystyczne niż…
08.06.2026