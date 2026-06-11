Ceny ropy naftowej nieznacznie w górę, gdy szanse na odblokowanie cieśniny Ormuz maleją

Ceny ropy naftowej na rynkach paliw nieznacznie rosną. W nocy czasu polskiego nastąpiła kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, po której analitycy zmniejszają szanse na rychłe odblokowanie przepływu statków przez kluczową dla handlu ropą cieśninę Ormuz.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 7.45 kosztowały 93,58 dolara (+0,52 proc.), na ropę WTI – 90,62 dolara (+0,64 proc.).

USA wymieniają ogień z Iranem, cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta

Siły amerykańskie przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków na 18 „celów o istotnym znaczeniu” w regionie.

Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Dowództwo Centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa.

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Nawet jeśli, jest on jednak wciąż na poziomie rzędu co najmniej 10 razy niższym, niż było to w czasie sprzed kryzysu, gdy ruch przez cieśninę Ormuz odbywał się normalnie.

Analitycy wskazują, że ostatnie ataki USA na Iran uwypukliły rosnącą niecierpliwość prezydenta USA, aby zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie. Trwająca już 4. miesiąc wojna w tym regionie spowodowała zakłócenia w przepływie surowców energetycznych z Zatoki Perskiej i wpłynęła na wzrost cen ropy naftowej.

Wyższe ceny z kolei zwiększają prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych przez banki centralne na świecie, aby utrzymać inflację pod kontrolą.

Zapasy ropy naftowej w USA w dół

Tymczasem w USA podano oficjalne dane o zapasach ropy i jej produktów w ubiegłym tygodniu.

Zapasy ropy spadły o 7,23 mln baryłek, czyli o 1,67 proc., do 426,48 mln baryłek – wynika z danych Departamentu Energii (DoE) USA.

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie nieznacznie – o 186 tys. baryłek, czyli o 0,09 proc., do 215,14 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły zaś o 200 tys. baryłek, czyli o 0,2 proc., do 102,1 mln baryłek – podał DoE.

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