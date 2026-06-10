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NEWSROOM XYZ
10.06.2026 12:54

Ceny maksymalne paliw na 11 czerwca 2026 r. Tankowanie będzie o kilka groszy na litrze tańsze

Minister energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw na czwartek, 11 czerwca 2026 r. Z obwieszczenia wynika, że wszystkie paliwa będą o kilka groszy na litrze tańsze.

Litr benzyny 95 ma kosztować w czwartek nie więcej niż 5,92 zł, 98 – 6,56 zł, a diesla – 6,43 zł. Tymczasem w środę maksymalna cena 95 to 5,96 zł za litr, 98 – 6,61 zł za litr, a diesla – 6,46 zł za litr.

Jak resort energii oblicza ceny maksymalne?

Maksymalne ceny paliw to element rządowego programu Ceny Paliw Niżej. Minister energii podaje je codziennie dla następnego dnia roboczego lub dni wolnych. Sprzedaż powyżej regulowanych cen grozi karą do miliona zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, op

Jednocześnie do 15 czerwca obowiązuje obniżka VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz obniżka akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr diesla. To najniższy poziom dopuszczony przez UE.

Ceny maksymalne paliw na 10 czerwca. Kierowcy zapłacą nieznacznie więcej
Stacja benzynowa
Minister energii ogłosił nowe, tańsze ceny paliw Fot. PAP/Albert Zawada
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