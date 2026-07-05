Ceny wycieczek na sierpień spadły. Średnio o 31 zł

Średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży z wylotami w dniach 3-9 sierpnia 2026 r. spadła w tydzień o 31 zł. Tak wynika z najnowszej analizy Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA. Największą obniżkę odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol.

Piramidy w Gizie. Fot. Islam Safwat/Bloomberg via Getty Images

TravelDATA przeanalizowała ceny imprez turystycznych z wylotami w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia. Dane zebrano 1 lipca 2026 r. i porównano je z ofertami z 24 czerwca 2026 r. oraz z cenami z 3 lipca 2025 r. Zestawienie pokazuje, że choć w krótkim terminie część kierunków potaniała, to w ujęciu rocznym wiele popularnych wyjazdów nadal jest droższych.

Costa del Sol z największą tygodniową obniżką

Najmocniej w ciągu tygodnia spadły ceny wyjazdów na Costa del Sol. Średnia obniżka wyniosła tam 515 zł. Wyraźnie potaniały także wycieczki na Sardynię, o 384 zł, oraz do Portugalii, o 243 zł.

Jednocześnie na części kierunków ceny wzrosły. Największy wzrost średnich cen TravelDATA odnotowała na Półwyspie Chalcydyckim, gdzie wycieczki podrożały o 302 zł. Na Sycylii wzrost wyniósł 288 zł, a na Krecie 100 zł.

Egipt droższy, Kanary tańsze

Wśród najpopularniejszych kierunków wzrost cen objął Egipt. Średnia cena wycieczek do tego kraju wzrosła o 48 zł. W Grecji podwyżka była mniejsza i wyniosła 23 zł.

Spadki cen zanotowano natomiast na Wyspach Kanaryjskich, gdzie wycieczki potaniały średnio o 104 zł. Mniejsze obniżki dotyczyły Turcji i Bułgarii. W przypadku Turcji średnia cena spadła o 20 zł, a w Bułgarii o 15 zł.

W ujęciu rocznym najmocniej podrożało Maroko

Porównanie z cenami z 3 lipca 2025 r. pokazuje znacznie większe różnice. Największy roczny wzrost średnich cen dotyczył Maroka, gdzie wycieczki podrożały o 1388 zł. Na Lanzarote wzrost wyniósł 1302 zł, a na Synaju 668 zł.

Droższe niż przed rokiem są także wyjazdy na popularne kierunki wakacyjne. W Grecji średnie ceny wzrosły o 647 zł. W Egipcie podwyżka wyniosła 509 zł, na Wyspach Kanaryjskich 447 zł, a w Turcji 358 zł.

Malta, Sardynia i Sycylia tańsze niż rok temu

Nie wszystkie kierunki są jednak droższe niż przed rokiem. Największy roczny spadek średnich cen TravelDATA odnotowała na Malcie. Wycieczki potaniały tam o 1030 zł.

Niższe ceny w ujęciu rocznym zanotowano także na Sardynii i Sycylii. Na Sardynii średni spadek wyniósł 620 zł, a na Sycylii 382 zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że na ceny wycieczek wpływają między innymi koszty paliwa lotniczego oraz kursy głównych walut. Według TravelDATA sytuacja z punktu widzenia organizatorów turystyki pozostaje mniej korzystna niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Instytut wskazał też, że skala tego pogorszenia w ostatnim tygodniu nieznacznie wzrosła.

Źródło: PAP