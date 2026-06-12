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12.06.2026 10:25

ChatGPT ma już miliard użytkowników. Inne chatboty AI także zyskują nowych klientów

Światowe wykorzystanie AI bije rekordy. ChatGPT przekroczył w maju miliard użytkowników. Trzycyfrowy wzrost procentowy zanotował także Claude. A wszystko to mimo rosnącej niechęci do sztucznej inteligencji.

ChatGPT osiągnął tak wysoką liczbę użytkowników najszybciej w historii – podaje CNBC, powołując się na badania firmy Sensor Tower. Zdobył bowiem miliard użytkowników w 3,5 roku. Tymczasem dotychczasowy rekordzista – Google Maps – potrzebował do tego pięć lat.

O ile jednak model OpenAI prowadzi w liczbie użytkowników, to inne aplikacje zmniejszają dystans. Miesięczne użycie Claude wzrosło o 640 proc., a Meta AI o 973 proc. r/r, podczas gdy użycie ChatGPT poszło w górę zaledwie o 62 proc.

ChatGPT stracił też na porozumieniu OpenAI z Departamentem Wojny USA. Informacja o tym, że modele AI trafiły do tajnych sieci Pentagonu zniechęciła użytkowników. Z danych Sensor Tower wynika, że odinstalowanie apki wzrosło wtedy o 295 proc. Z tego skorzystało Anthropic. Po tym, jak się okazało, że firma odrzuciła ofertę Pentagonu, jej aplikację 28 lutego ściągnęło więcej osób w USA niż apkę OpenAI.

Analitycy nie wierzą też, że – mimo krytyki papieża czy opinii w mediach społecznościowych – ludzie odwrócą się od AI. – Wysoka trajektoria adopcji AI nie pokazuje, że zwalnia – tłumaczy Hanno Stegmann, dyrektor zarządzający i partner zespołu AI w Boston Consulting Group. – Rozumiem, że pokolenie, które wchodzi na rynek w okresie zmian, czuje się niepewnie. To racjonalna odpowiedź na prawdziwą transformację – dodaje.

Pokazuje też wyniki badań – w USA 74 proc. pracowników używa regularnie AI (wzrost o 23 proc.). Zdaniem 40 proc. stałych użytkowników sztuczna inteligencja pozwala im oszczędzić przynajmniej dzień pracy tygodniowo. – O ile negatywne uczucia wobec AI rosną, to klienci coraz bardziej używają i polegają na tych platformach – podsumowuje Abe Yousef, analityk Sensor Tower.

Anthropic i OpenAi idą na wojnę cenowąsztuc
AI - sztuczna inteligencja
AI, mimo rosnącej krytyki, staje się coraz bardziej popularna. Fot. Andriy Onufriyenko/Getty
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