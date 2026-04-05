Chińczycy chwalą się nową bronią ręczną. Elektromagnetyczny pistolet ma posłużyć policji i siłom specjalnym

Chińczycy chwalą się nowym pistoletem elektromagnetycznym, zwanym także „bronią Gaussa”. Jest bardzo cicha, nie ma rozbłysku z lufy po wystrzale i nie zostawia łusek. To ma być idealna broń zarówno dla sił specjalnych, jak i dla policji.

Broń pokazała państwowa telewizja CCTV. Jak tłumaczy „South China Morning Post”, może być obsługiwana jedną ręką, jej lufa ma długość 30 cm, a szybkostrzelność wynosi od 1000 do 2000 pocisków na minutę. Do tego, jak twierdzi producent, czyli China South Industries Group Corporation, ma regulowaną moc, a na najniższym poziomie służy do obezwładniania, a nie do zabijania.

Jak to działa? Broń Gaussa używa elektromagnetycznych cewek, by strzelać metalowymi pociskami rozpędzonymi do wysokich prędkości.

Nowy chiński pistolet ma wbudowany elektroniczny ekranik, który pokazuje tryb strzelania, liczbę nabojów oraz poziom baterii. Wymienny magazynek umieszczony jest za uchwytem, co pozwala umieścić cewki na całej długości broni, zwiększając ich prędkość wylotową.

Chiny opracowały ręczną broń Gaussa. Fot. South China Morning Post

Jak tłumaczy wojskowy ekspert Zhang Xuefeng, ze względu na małą moc baterii, broń ta będzie używana na razie przez policję, a nie wojsko. Gdy jednak Chiny opracują mocniejszą i pojemniejszą baterię, to Zhang uważa, że broń trafi także na pola bitwy, gdzie „w pewnych scenariuszach może zastąpić tradycyjną”.

Jak dodaje „South China Morning Post”, Chiny opracowują także broń elektromagnetyczną dużego kalibru. W 2023 r. Uniwersytet Inżynierii Morskiej, należący do armii, przetestował działo oparte także na cewkach elektromagnetycznych. Potrafi ono strzelać pociskiem o wadze 124 kg z prędkością 700 km/h.