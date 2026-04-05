Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.04.2026
NEWSROOM XYZ
05.04.2026 14:44

Chińczycy chwalą się nową bronią ręczną. Elektromagnetyczny pistolet ma posłużyć policji i siłom specjalnym

Chińczycy chwalą się nowym pistoletem elektromagnetycznym, zwanym także „bronią Gaussa”. Jest bardzo cicha, nie ma rozbłysku z lufy po wystrzale i nie zostawia łusek. To ma być idealna broń zarówno dla sił specjalnych, jak i dla policji.

Broń pokazała państwowa telewizja CCTV. Jak tłumaczy „South China Morning Post”, może być obsługiwana jedną ręką, jej lufa ma długość 30 cm, a szybkostrzelność wynosi od 1000 do 2000 pocisków na minutę. Do tego, jak twierdzi producent, czyli China South Industries Group Corporation, ma regulowaną moc, a na najniższym poziomie służy do obezwładniania, a nie do zabijania.

Jak to działa? Broń Gaussa używa elektromagnetycznych cewek, by strzelać metalowymi pociskami rozpędzonymi do wysokich prędkości.

Nowy chiński pistolet ma wbudowany elektroniczny ekranik, który pokazuje tryb strzelania, liczbę nabojów oraz poziom baterii. Wymienny magazynek umieszczony jest za uchwytem, co pozwala umieścić cewki na całej długości broni, zwiększając ich prędkość wylotową.

Chińska broń Gaussa
Chiny opracowały ręczną broń Gaussa. Fot. South China Morning Post

Jak tłumaczy wojskowy ekspert Zhang Xuefeng, ze względu na małą moc baterii, broń ta będzie używana na razie przez policję, a nie wojsko. Gdy jednak Chiny opracują mocniejszą i pojemniejszą baterię, to Zhang uważa, że broń trafi także na pola bitwy, gdzie „w pewnych scenariuszach może zastąpić tradycyjną”.

Jak dodaje „South China Morning Post”, Chiny opracowują także broń elektromagnetyczną dużego kalibru. W 2023 r. Uniwersytet Inżynierii Morskiej, należący do armii, przetestował działo oparte także na cewkach elektromagnetycznych. Potrafi ono strzelać pociskiem o wadze 124 kg z prędkością 700 km/h.

USA i Chiny nie podpisały deklaracji o AI w wojsku
Trening chińskich kontrterrorystów
Broń Gaussa ma trafić najpierw do chińskich policjantów. Fot. Liu Jian/VCG via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia traci przewagę edukacyjną. Skala problemu jest większa, niż się wydaje
Finlandia przez dekady była symbolem nowoczesnej edukacji. Dziś ten model zaczyna się kruszyć. Mimo wzrostu liczby studentów kraj nie nadgania globalnej czołówki, a ambicje polityczne rozmijają się z realiami finansowymi.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex wchodzi w data center jako inwestor. Projekt ruszy jeszcze w tym roku (WYWIAD)
Rok temu Budimex podjął decyzję o wejściu w segment data center także jako inwestor – a więc nie tylko wykonawca projektów, ale również podmiot uczestniczący w ich finansowaniu i rozwoju. W tym celu powołano dedykowaną spółkę, zakupiono grunt oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
03.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Kultura
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zabraknie nam paliwa? Rząd uspokaja, międzynarodowa agencja ostrzega
– Na niektórych stacjach benzynowych przy granicy tworzą się kolejki, ale nie ma ryzyka, by zabrakło tam paliwa – zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie widzi też potrzeby uwalniania rezerw z krajowych magazynów. Mniej optymistyczny scenariusz wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na Europę przedstawia Międzynarodowa Agencja Energii (MAE). – Kwiecień będzie znacznie gorszy niż maj – ostrzega Fatih Birol, szef MAE.
03.04.2026