Przewodniczący ChRL Xi Jinping oświadczył w środę podczas spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Pekinie, że współpraca obu krajów wchodzi w nowy etap – przekazała chińska agencja Xinhua. Putin chwalił dwustronne relacje i zaprosił Xi do Rosji.

Xinhua to propagandowa tuba chińskich komunistów w jednopartyjnym kraju, w którym wolność słowa nie istnieje. Jej dokładnie kontrolowane komunikaty są przejawem tego, co partia chce przekazać zarówno na potrzeby krajowego przekazu, jak i całemu światu.

Xi i Putin przedłużają traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Jak przekazała Xinhua, Xi spotkał się z Putinem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, gdzie w ubiegłym tygodniu podjął prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Podczas spotkania ocenił, że chińsko-rosyjskie relacje osiągnęły wysoki poziom dzięki pogłębianiu wzajemnego zaufania i strategicznej współpracy" – czytamy w depeszy.

Chińska agencja podaje także, że Xi i Putin uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 r.

W rozmowie z Putinem chiński przywódca podkreślił, że sytuacja międzynarodowa jest „złożona i niestabilna”, a na świecie „wzbiera nurt jednostronnego hegemonizmu”. Dodał, że Chiny i Rosja powinny pomagać sobie wzajemnie w rozwoju i rewitalizacji oraz promować budowę „bardziej sprawiedliwego i racjonalnego globalnego zarządzania”.

Xi odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, oceniając, że wojna między USA i Izraelem a Iranem „powinna zostać natychmiast zakończona", a w zabiegach o pokój „szczególnie ważne są negocjacje".

Dodał, że zakończenie wojny pomoże złagodzić zakłócenia dostaw energii i globalnego handlu. O rosyjskiej wojnie w Ukrainie, której zakończenie na pewno mogłoby wywołać podobny efekt, nie było w komunikacie ani słowa.

Putin odwiedza Pekin już regularnie, Rosja coraz bardziej zależna od Chin

Putin zapowiedział z kolei dalsze rozwijanie „wszechstronnego partnerstwa” i zaprosił Xi do złożenia wizyty w Rosji w przyszłym roku. Podkreślił znaczenie współpracy gospodarczej z Chinami, określając sektor energetyczny jako kluczowy. Podkreślił też rolę swojego kraju jako dostawcy paliw oraz rolę Chin jako odbiorcy rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej – podała z kolei agencja niemiecka agencja dpa.

Przed wizytą zapowiadano, że rozmowy będą dotyczyły m.in. proponowanego gazociągu Siła Syberii 2, który miałby przesyłać gaz z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin.

Chińska dyplomacja przypomniała z kolei, że jest to 25. wizyta Putina w Chinach, akcentując tym samym, że podróż staje się niemal rutynowa.

W lutym 2022 r., zaledwie kilka tygodni przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Chiny i Rosja ogłosiły „przyjaźń bez granic” i „bez zakazanych tematów współpracy”. Część ekspertów oceniła to jako manifest na rzecz nowego ładu światowego, w którym Pekin i Moskwa przedstawiają się jako alternatywa wobec Zachodu.

Pekin deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, ale od wybuchu tego konfliktu zacieśnił współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Moskwą, bez której kontynuowanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę byłoby niemożliwe. Nie potępił też rosyjskiej agresji, sprzeciwiał się sankcjom nakładanym na Moskwę i popierał roszczenia Kremla wobec NATO.

Źródło: XYZ, PAP