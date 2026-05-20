Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 09:03

Chińscy komuniści wysyłają w świat komunikat o „nowym etapie współpracy" z Putinem

Przewodniczący ChRL Xi Jinping oświadczył w środę podczas spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Pekinie, że współpraca obu krajów wchodzi w nowy etap – przekazała chińska agencja Xinhua. Putin chwalił dwustronne relacje i zaprosił Xi do Rosji.

Xinhua to propagandowa tuba chińskich komunistów w jednopartyjnym kraju, w którym wolność słowa nie istnieje. Jej dokładnie kontrolowane komunikaty są przejawem tego, co partia chce przekazać zarówno na potrzeby krajowego przekazu, jak i całemu światu.

Xi i Putin przedłużają traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Jak przekazała Xinhua, Xi spotkał się z Putinem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, gdzie w ubiegłym tygodniu podjął prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Podczas spotkania ocenił, że chińsko-rosyjskie relacje osiągnęły wysoki poziom dzięki pogłębianiu wzajemnego zaufania i strategicznej współpracy" – czytamy w depeszy.

Chińska agencja podaje także, że Xi i Putin uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 r.

W rozmowie z Putinem chiński przywódca podkreślił, że sytuacja międzynarodowa jest „złożona i niestabilna”, a na świecie „wzbiera nurt jednostronnego hegemonizmu”. Dodał, że Chiny i Rosja powinny pomagać sobie wzajemnie w rozwoju i rewitalizacji oraz promować budowę „bardziej sprawiedliwego i racjonalnego globalnego zarządzania”.

Xi odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, oceniając, że wojna między USA i Izraelem a Iranem „powinna zostać natychmiast zakończona", a w zabiegach o pokój „szczególnie ważne są negocjacje".

Dodał, że zakończenie wojny pomoże złagodzić zakłócenia dostaw energii i globalnego handlu. O rosyjskiej wojnie w Ukrainie, której zakończenie na pewno mogłoby wywołać podobny efekt, nie było w komunikacie ani słowa.

Polecamy: „NYT”: czystki w chińskiej armii mogą wynikać z paranoi Xi Jinpinga

Putin odwiedza Pekin już regularnie, Rosja coraz bardziej zależna od Chin

Putin zapowiedział z kolei dalsze rozwijanie „wszechstronnego partnerstwa” i zaprosił Xi do złożenia wizyty w Rosji w przyszłym roku. Podkreślił znaczenie współpracy gospodarczej z Chinami, określając sektor energetyczny jako kluczowy. Podkreślił też rolę swojego kraju jako dostawcy paliw oraz rolę Chin jako odbiorcy rosyjskiego gazu ziemnego i ropy naftowej – podała z kolei agencja niemiecka agencja dpa.

Przed wizytą zapowiadano, że rozmowy będą dotyczyły m.in. proponowanego gazociągu Siła Syberii 2, który miałby przesyłać gaz z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin.

Chińska dyplomacja przypomniała z kolei, że jest to 25. wizyta Putina w Chinach, akcentując tym samym, że podróż staje się niemal rutynowa.

W lutym 2022 r., zaledwie kilka tygodni przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Chiny i Rosja ogłosiły „przyjaźń bez granic” i „bez zakazanych tematów współpracy”. Część ekspertów oceniła to jako manifest na rzecz nowego ładu światowego, w którym Pekin i Moskwa przedstawiają się jako alternatywa wobec Zachodu.

Pekin deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, ale od wybuchu tego konfliktu zacieśnił współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Moskwą, bez której kontynuowanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę byłoby niemożliwe. Nie potępił też rosyjskiej agresji, sprzeciwiał się sankcjom nakładanym na Moskwę i popierał roszczenia Kremla wobec NATO.

Polecamy: Rosja staje się zakładnikiem Chin. Trzy fakty, o których Putin woli milczeć

Źródło: XYZ, PAP

Rosyjski dyktator Władimir Putin (z prawej) i chiński jedynowładca Xi Jinping
Na zdjęciu rosyjski dyktator Władimir Putin (z prawej) i chiński jedynowładca Xi Jinping (z lewej) w Pekinie, 20 maja 2026 r. Fot. Kremlin Press Service/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
Brak wielkich reform, niezrealizowane obietnice i prezydenckie weto mogą stać się dla rządu coraz większym obciążeniem. Przed wyborami w 2027 r. Koalicja Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie
Producenci dóbr luksusowych przeżywają trudne chwile. Ten rok miał być dla nich czasem odbudowy. Ostatecznie stał się czasem załamania. Mimo delikatnego odbicia notowania są na wyjątkowo niskim…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Najszybszy wzrost na rynku i podwojony zysk. Vienna Life zbliża się do podium
Polisolokaty odchodzą do lamusa, a Polacy szukają realnego zabezpieczenia na wypadek choroby czy wypadku. Vienna Life pod okiem Tomasza Borowskiego wykorzystuje ten trend i szykuje produktową…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rosja staje się zakładnikiem Chin. Trzy fakty, o których Putin woli milczeć
Władimir Putin przyleciał do Chin zaledwie kilka dni po tym, jak Xi Jinping gościł tam Donalda Trumpa. Rosyjski prezydent chce sprzedać sąsiadom więcej surowców i udowodnić, że Moskwa nadal jest…
19.05.2026