10.04.2026

Chińskie linie lotnicze grają o niebo nad Europą. Tysiące nowych połączeń

Przewoźnicy z Chin dodali do siatki swoich połączeń 2350 dodatkowych lotów do Europy Zachodniej - wynika z danych brytyjskiej firmy analitycznej OAG. Dotyczy to okresu od marca do października br. Najwięcej nowych lotów uruchomiły trzy państwowe firmy lotnicze: Air China (969), China Eastern Airlines (697) i China Southern Airlines (410).

Chińskie linie korzystają na zamknięciu nieba nad Zatoką Perską, na którym ucierpiały firmy lotnicze z tego regionu, takie jak Qatar Airways, Etihad i Emirates. Chińczycy mają także przewagę nad europejską konkurencją dzięki możliwości korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Latają trasami nad Syberią, niedostępnymi dla zachodnich odrzutowców. Dysponują też dużą liczbą nieużywanych maszyn, które wcześniej obsługiwały trasy do Ameryki Północnej.

Pod koniec marca hongkoński dziennik South China Morning Post prognozował, że operatorzy z Państwa Środka mogą uruchomić dodatkowo blisko 2,9 tys. lotów co Europy.

Chociaż chińskie linie mogą najwięcej zyskać na bliskowschodnim kryzysie, nie tylko one przejmują pasażerów arabskiej konkurencji. Robią tak także singapurskie Singapore Airlines oraz hongkońskie Cathay Pacific. Według singapurskiego dziennika „Straits Times” więcej biletów do Europy sprzedają również Malaysia Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines oraz Air India.

Źródło: Nikkei, XYZ

Chińskie linie korzystają na zamknięciu nieba nad Zatoką Perską, na którym ucierpiały firmy lotnicze z tego regionu, takie jak Qatar Airways, Etihad i Emirates Fot. PAP/EPA.
