Chińskie samochody nie wjadą do polskich jednostek wojskowych

Sztab Generalny Wojska Polskiego zakazał wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na teren chronionych obiektów wojskowych. Decyzja ma na celu ochronę danych i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wojska.

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, wprowadził zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej do jednostek wojskowych. Ograniczenie ogłoszono we wtorek przez rzecznika SGWP, płk. Marka Pietrzaka, po przeprowadzeniu analizy ryzyka związanego z integracją systemów cyfrowych w nowoczesnych samochodach.

Zakaz dotyczy nie tylko chińskich pojazdów, ale również innych aut wyposażonych w urządzenia rejestrujące położenie, obraz lub dźwięk. Wjazd na teren jednostki będzie możliwy wyłącznie po wyłączeniu określonych funkcji i zastosowaniu środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu.

Dowódcy jednostek mają zapewnić, w miarę możliwości, bezpieczne miejsca postojowe poza chronionym terenem dla właścicieli pojazdów objętych zakazem. Ograniczenia nie dotyczą pojazdów wojskowych ani służb, np. podczas akcji ratowniczych, ani też powszechnie dostępnych obiektów wojskowych, takich jak szpitale.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych

Decyzja SGWP wynika z obaw o bezpieczeństwo danych gromadzonych przez nowoczesne samochody. Pojazdy wyposażone w zaawansowane czujniki i kamery mogą zbierać informacje o lokalizacji auta, jego otoczeniu oraz jednostkach wojskowych. W niepowołanych rękach dane te mogą być wykorzystane do mapowania jednostek, śledzenia żołnierzy czy monitorowania infrastruktury krytycznej.

Według raportu Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), chińskie inteligentne samochody stają się globalnym liderem w technologii pojazdów zintegrowanych cyfrowo. Autorka raportu, Paulina Uznańska, wskazuje, że ich ekspansja w Polsce wzbudza obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w kontekście możliwego wykorzystania danych przez służby wywiadowcze nieprzyjaznych państw.

Udział chińskich aut w polskim rynku rośnie. Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. wyniósł około 7 proc., a w październiku przekroczył 10 proc. W grudniu zarejestrowano 9821 nowych chińskich samochodów – o 427 proc. więcej niż w grudniu 2024 r. Ogółem chińskie modele stanowiły w grudniu 14,5 proc. wszystkich nowo rejestrowanych aut osobowych w Polsce. W całym 2025 r. sprzedano 49 161 chińskich pojazdów.

Działania prewencyjne SGWP

Wprowadzone ograniczenia mają na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej wojska oraz minimalizację ryzyka wycieku wrażliwych danych. SGWP planuje również działania legislacyjne i techniczne, które umożliwią producentom pojazdów uzyskanie homologacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Rzecznik SGWP podkreślił, że celem jest wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa pojazdów oferowanych na rynku polskim, przy uwzględnieniu wymogów ochrony wrażliwej infrastruktury wojskowej.

Zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia wynikające z cyfryzacji i integracji systemów pojazdów. SGWP wskazuje, że podobne środki będą stosowane także wobec innych aut mogących zbierać wrażliwe dane, niezależnie od kraju produkcji.

Znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego

Analitycy OSW ostrzegają, że dane z inteligentnych samochodów mogą być wykorzystywane nie tylko do działań wywiadowczych, ale również do przeprowadzania zdalnych aktów terrorystycznych. W tym kontekście ograniczenia wprowadzone przez SGWP mają znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa Polski i jej wojskowych jednostek chronionych.

Zakaz obejmuje wszystkie chronione obiekty wojskowe, ale nie dotyczy powszechnych terenów wojskowych ani akcji ratowniczych prowadzonych przez służby. SGWP wskazuje, że decyzja ma charakter prewencyjny i wpisuje się w szerszy kontekst ochrony informacji oraz infrastruktury krytycznej państwa.

Szef Sztabu Generalnego podjął decyzję po analizie ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach i możliwością niekontrolowanego pozyskiwania danych przez te systemy. Wprowadzone ograniczenia mają chronić wojsko przed potencjalnym wyciekiem wrażliwych informacji.

Rzecznik SGWP zaznacza, że nowe regulacje nie mają wpływu na codzienną działalność wojsk ani obywateli, a ograniczenia mają charakter selektywny i są ukierunkowane na bezpieczeństwo państwa oraz ochronę informacji gromadzonych w pojazdach.

PAP ustaliła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, że podobny zakaz wprowadziła Służba Ochrony Państwa. Trwają analizy w policji.

Źródło: PAP