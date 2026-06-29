Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.06.2026
NEWSROOM XYZ
29.06.2026 07:37

Chiny dopisały do „czarnej listy” eksportu 20 japońskich firm i instytucji

Ministerstwo Handlu Chin ogłosiło w poniedziałek umieszczenie 20 japońskich podmiotów na „czarnej liście” kontroli eksportu. Pekin uzasadnia, że to odpowiedź na „remilitaryzację” Japonii.

Od pewnego czasu strona japońska podąża coraz dalej złą drogą, intensyfikując działania w kierunku „nowej formy militaryzmu”, przyspieszając „remilitaryzację” – poinformowało Ministerstwo Handlu.

Wśród 20 podmiotów, które Pekin dopisał do „czarnej listy” kontroli eksportu, znalazły się japoński Instytut Studiów Obronnych, a także spółki zależne Mitsubishi, Komatsu i Fujitsu.

Chińscy eksporterzy nie będą mogli dostarczać im towarów dual-use, czyli podwójnego zastosowania – cywilnego i wojskowego. Zakaz wchodzi w życie w formie natychmiastowej.

Chiny dodały też kolejne 20 podmiotów do listy „ścisłej obserwacji”, czyli firm wymagających wzmożonej kontroli przy wydawaniu zezwoleń.

– Przestrzegające prawa japońskie firmy nie mają powodu do obaw – zapewnia Pekin.

Napięcia na linii Pekin-Tokie rosną

Pekin i Tokio od kilku miesięcy znajdują się na ścieżce zwiększania napięć. W październiku 2025 r. premier Japonii Sanae Takaichi zasugerowała, że atak Chin na Tajwan mógłby oznaczać wciągnięcie do wojny jej kraju. W odpowiedzi Pekin w styczniu zakazał eksportu towarów podwójnego zastosowania do japońskich użytkowników wojskowych. W lutym wpisał na „czarną listę” 20 spółek.

W kwietniu Tokio zniosło zakaz eksportu śmiercionośnej broni, po raz pierwszy otwierając swojemu przemysłowi drzwi na globalny rynek zaawansowanej broni. Był to największy zwrot w polityce obronnej Tokio od II wojny światowej. Może być też ważny dla Polski.

Przeczytaj więcej: Japonia wychodzi z powojennego cienia. Buduje własny system bezpieczeństwa w Azji

Źródło: XYZ, PAP, Reuters, CNBC

Japońska flaga na tle fotografii okrętu wojennego
Chiny ogłosiły w poniedziałek umieszczenie 20 japońskich podmiotów na „czarnej liście” kontroli eksportu.
Fot.: Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
5 plag polskiej debaty podatkowej
Nieprecyzyjne pomysły, mnożenie wyjątków, brak oceny wcześniejszych reform, niejasne cele i pomijanie kosztów dla budżetu – to główne problemy polskiej debaty podatkowej, widoczne zarówno w nowych,…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Państwowe spółki mają finansować start-upy naukowców. „Nie może robić tego tylko resort nauki” (WYWIAD)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć fundusz wspierający firmy zakładane przez naukowców, do którego miałyby dokładać się spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prof. Maria Mrówczyńska…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego
Mieszkańcy regionu mają wspólne marzenie – własne mieszkanie. W Czechach jednak coraz częściej okazuje się ono marzeniem ściętej głowy.
29.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Chiny przebiły USA w wyścigu superkomputerów. Nowy lider pobił rekord El Capitana
Chiński superkomputer LineShine, zainstalowany na południu kraju, ma być dziś najszybszą maszyną obliczeniową świata. Wyprzedził amerykańskiego El Capitana i ponownie rozpalił rywalizację mocarstw o…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
200 umów, miliardy euro i nowy etap współpracy z Ukrainą. Co przyniosła konferencja w Gdańsku?
Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbyła się w cieniu politycznych sporów, jednak nie odgrywały one głównej roli. Uczestnicy przyznawali, że gdańska konferencja może przynieść lepsze efekty niż…
27.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wśród inwestorów rosną nastroje pesymistyczne. Notowania GPW 26 czerwca 2026
Piątkowa sesja zakończyła się spadkami. Wśród blue chipów rosły tylko dwie spółki. Do tego analitycy ostrzegają, że rosną nastroje niedźwiedzie wśród inwestorów.
26.06.2026