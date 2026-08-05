Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 15:14

Chiny nakładają na USA nowe restrykcje. „Nie mamy innego wyjścia"

Chińskie ministerstwo handlu wprowadziło nowe restrykcje wymierzone w amerykańskie podmioty oraz zaostrzenie restrykcji dronów. To odpowiedź na sankcje USA, które zostały wymierzone m.in. w chińską robotykę.

Na zdjęciu chiński dyktator Xi Jinping
Chiński przywódca Xi Jinping. Fot. Kevin Frayer/Getty Images

Ministerstwo wpisało na listę sankcyjną siedem amerykańskich podmiotów m.in. laboratorium Compliance Testing, Applied DNA Sciences. Obywatele Chin mają kategoryczny zakaz współpracy z tymi organizacjami.

– Działania amerykańskiej administracji poważnie naruszają ważne porozumienia oraz prawowite interesy Chin. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko podjąć niezbędne środki zaradcze, aby na nie odpowiedzieć – poinformowało ministerstwo.

Polecamy również: Chiny utrudnią kopiowanie projektów czipów. W tle presja ze strony USA - XYZ

Co obejmują restryckcje?

Chińskie władze zaostrzyły również kontrolę eksportu dronów i ich kluczowych komponentów do USA. Od teraz obowiązuje wymóg indywidualnej weryfikacji każdego przypadku, co utrudni i wydłuży proces uzyskiwania licencji.

Restrykcje pozbawią amerykańskie agencje certyfikujące prawa do przeprowadzania inspekcji fabrycznych w procesie przyznawania obowiązkowej certyfikacji China Compulsory Certificate. W rezultacie organizacje z USA utracą możliwość odnawiania certyfikatów.

Relacja USA-Chiny zaostrza się

Posunięcia te pogłębiają napięcia handlowe między dwiema największymi gospodarkami świata. W lipcu USA ograniczyły import zaawansowanych technologii z Chin, w tym robotów humanoidalnych i czworonożnych, a także objęły sankcjami 40 podmiotów, którym zarzucają udział w procederze przymusowej pracy Ujgurów. Władze w Pekinie konsekwentnie zaprzeczają tym oskarżeniom.

Ministerstwo Handlu wezwało USA do wycofania obostrzeń i powrotu do negocjacji, jednocześnie ostrzegając przed kolejnymi restrykcjami.

Polecamy również analizę obecnej sytuacji makroekonomicznej w Chinach: Chiny wychodzą z deflacji. To może oznaczać wyższe ceny także w Polsce - XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na historycznym szczycie. Dzień na GPW 3 sierpnia 2026 r.
Wydarzeniem dnia na warszawskim parkiecie było osiągnięcie historycznego maksimum indeksu WIG20. Dobra passa towarzyszyła także pozostałym wskaźnikom giełdowym. Spośród największych spółek najlepiej…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Elektryfikacja gospodarki po polsku. „Jesteśmy daleko w tyle i mamy niskie ambicje”
Komisja Europejska chce przyspieszyć elektryfikację gospodarki, ale Polska ma znacznie niższe ambicje. Eksperci podkreślają, że sukces zależy od niższych cen prądu, rozbudowy sieci i większych…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Mocne fundamenty pod presją geopolityki. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Najnowsze dane wskazują, że polska gospodarka weszła w lipiec z impetem. Konsumenci zwiększali wydatki, produkcja przemysłowa rosła najszybciej od wielu miesięcy, a na giełdzie trwała hossa.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Litewskie firmy masowo tną zatrudnienie. Pracę mogą stracić tysiące osób
Pracowników planują zwalniać firmy litewskie i zagraniczne – produkcyjne, usługowe i handlowe – działające w tradycyjnych i w nowoczesnych branżach. Główne powody? Konkurencja Chin i AI.…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jedna miejska spółka targowa solidnie zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem rekordów. Zarówno WIG, jak i WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły nowe szczyty notowań. Z grona największych spółek najlepiej poradził…
04.08.2026