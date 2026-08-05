Chiny nakładają na USA nowe restrykcje. „Nie mamy innego wyjścia"

Chińskie ministerstwo handlu wprowadziło nowe restrykcje wymierzone w amerykańskie podmioty oraz zaostrzenie restrykcji dronów. To odpowiedź na sankcje USA, które zostały wymierzone m.in. w chińską robotykę.

Chiński przywódca Xi Jinping. Fot. Kevin Frayer/Getty Images

Ministerstwo wpisało na listę sankcyjną siedem amerykańskich podmiotów m.in. laboratorium Compliance Testing, Applied DNA Sciences. Obywatele Chin mają kategoryczny zakaz współpracy z tymi organizacjami.

– Działania amerykańskiej administracji poważnie naruszają ważne porozumienia oraz prawowite interesy Chin. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko podjąć niezbędne środki zaradcze, aby na nie odpowiedzieć – poinformowało ministerstwo.

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Co obejmują restryckcje?

Chińskie władze zaostrzyły również kontrolę eksportu dronów i ich kluczowych komponentów do USA. Od teraz obowiązuje wymóg indywidualnej weryfikacji każdego przypadku, co utrudni i wydłuży proces uzyskiwania licencji.

Restrykcje pozbawią amerykańskie agencje certyfikujące prawa do przeprowadzania inspekcji fabrycznych w procesie przyznawania obowiązkowej certyfikacji China Compulsory Certificate. W rezultacie organizacje z USA utracą możliwość odnawiania certyfikatów.

Relacja USA-Chiny zaostrza się

Posunięcia te pogłębiają napięcia handlowe między dwiema największymi gospodarkami świata. W lipcu USA ograniczyły import zaawansowanych technologii z Chin, w tym robotów humanoidalnych i czworonożnych, a także objęły sankcjami 40 podmiotów, którym zarzucają udział w procederze przymusowej pracy Ujgurów. Władze w Pekinie konsekwentnie zaprzeczają tym oskarżeniom.

Ministerstwo Handlu wezwało USA do wycofania obostrzeń i powrotu do negocjacji, jednocześnie ostrzegając przed kolejnymi restrykcjami.

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