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03.08.2026 15:22

Chiny utrudnią kopiowanie projektów czipów. W tle presja ze strony USA

Chiny znowelizowały przepisy dotyczące ochrony projektów układów scalonych. Zaostrzono wymogi rejestracyjne oraz wprowadzono możliwość nakładania odszkodowań karnych za poważne naruszenia praw własności intelektualnej. Władze Chin chcą w ten sposób lepiej chronić krajowe know-how w sektorze półprzewodników.

Na ilustracji zdjęciowej z lewej prezydent USA Donald Trump, z prawej – chiński dyktator Xi Jinping
Na ilustracji zdjęciowej z lewej prezydent USA Donald Trump, z prawej – chiński dyktator Xi Jinping. Fot. Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Nowe regulacje zostały podpisane przez premiera Li Qianga 23 lipca i wejdą w życie 15 października. O zmianach poinformowały chińskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Chińska Narodowa Administracja Własności Intelektualnej.

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W cieniu restrykcji USA Chiny wzmacniają ochronę technologii

W odpowiedzi na kolejne restrykcje nałożone przez USA chiński sektor półprzewodników przyspieszył prace nad nowymi rozwiązaniami. Ograniczyły one dostęp chińskich firm do zaawansowanego oprogramowania do projektowania chipów oraz nowoczesnego sprzętu produkcyjnego.

Jak podaje Financial Times, chińskie władze rozważają również szersze działania mające zapobiegać przejmowaniu strategicznych technologii przez zagraniczne firmy lub ich transferowi poza granice kraju.

Podwyższone wymagania i surowsze kary

Nowelizacja przepisów ma utrudniać kopiowanie rozwiązań technologicznych oraz uzyskiwanie praw do projektów. Organy regulacyjne będą miały możliwość odrzucania zgłoszeń, które nie spełniają tych wymagań. Zmiany mają również ułatwić podważanie rejestracji, które nie powinny zostać przyznane.

Nowe przepisy wzmacniają ochronę właścicieli projektów układów scalonych. W przypadku naruszenia praw odszkodowania będą mogły uwzględniać zarówno straty poszkodowanych, jak i zyski osiągnięte przez sprawców.

W najpoważniejszych przypadkach sądy będą mogły nakładać dodatkowe kary finansowe. Regulacje doprecyzowują także zasady licencjonowania i sprzedaży praw do projektów oraz zobowiązują firmy do odpowiedniego wynagradzania ich twórców.

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Przełom w produkcji półprzewodników

Chiny równolegle pracują nad rozwojem własnych technologii produkcji półprzewodników. Według doniesień medialnych jeszcze w tym roku do krajowych producentów chipów ma trafić pierwsza partia chińskich maszyn litograficznych DUV.

Eksperci podkreślają jednak, że choć jest to istotny postęp w budowie krajowego zaplecza technologicznego, to osiągnięcie zdolności do masowej produkcji najbardziej zaawansowanych czipów na poziomie światowych liderów będzie wymagało jeszcze wielu lat rozwoju.

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Źródło: Reuters

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