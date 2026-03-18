Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
NEWSROOM XYZ
18.03.2026 20:33

Chiny nie planują inwazji na Tajwan, a Rosja nie chce końca wojny na Ukrainie. Raport wywiadu USA

Chiny nie planują inwazji na Tajwan w 2027 r., a Rosja nie widzi powodów, by zakończyć wojnę w Ukrainie – wynika z raportu amerykańskiego wywiadu. Służby oceniają jednak, że wysiłki pokojowe USA mogą wpłynąć na zmianę postawy rosyjskiej administracji i doprowadzić do odwilży w relacjach z Moskwą.

Amerykańskie służby wywiadowcze oceniają w corocznym raporcie, że Pekin nie planuje inwazji na Tajwan w 2027 r. Zamiast tego będzie dążył do stworzenia warunków dla zjednoczenia z Tajwanem, unikając bezpośredniego konfliktu. Wywiad podkreśla, że chińskie władze zdają sobie sprawę, iż desant na Tajwan byłby bardzo trudny i wiązałby się z wysokim ryzykiem porażki, zwłaszcza przy ewentualnej interwencji USA.

Pekin publicznie deklaruje jednak, że zjednoczenie z Tajwanem jest niezbędne do osiągnięcia celu „odnowy narodowej” do 2049 r., setnej rocznicy proklamowania ChRL. Równocześnie Armia Ludowo-Wyzwoleńcza kontynuuje rozwój sił na wypadek otrzymania rozkazu opanowania wyspy.

Wywiad USA zauważa również, że Chiny wspierają Rosję w obliczu zachodnich sankcji i wojny w Ukrainie.

Rosja nie chce zakończyć wojny w Ukrainie

„Eksport przez Chiny towarów i technologii podwójnego zastosowania do Rosji pomaga Moskwie utrzymać produkcję obronną, jednocześnie zmniejszając jej motywację do osiągnięcia zawieszenia broni na Ukrainie” - czytamy w dokumencie.

Z informacji amerykańskiego wywiadu wynika, że w 2025 r. Rosja utrzymywała przewagę w wojnie z Ukrainą i nie widzi powodów do zaprzestania walk, dopóki jej siły zdobywają teren. Moskwa jest przekonana, że zwycięży na polu walki i zmusi Kijów do pokoju na swoich warunkach.

Wysiłki Stanów Zjednoczonych na rzecz pokoju mają potencjał, by zmienić tę dynamikę i złagodzić niektóre regionalne skutki konfliktu. Trwałe zakończenie wojny na Ukrainie mogłoby otworzyć drogę do odwilży w stosunkach amerykańsko-rosyjskich oraz poprawy dwustronnych relacji geostrategicznych i handlowych” – podkreślają jednak autorzy raportu.

Zdaniem wywiadu kontynuacja wojny zwiększa ryzyko eskalacji konfliktu do poziomu bezpośredniego starcia Rosji z NATO.

„Ciągła gotowość Rosji do sabotowania sojuszników, USA i Europy w celu zakłócenia ich wsparcia dla Ukrainy – na przykład eksplozja na kolei w Polsce w listopadzie 2025 r. – jest przykładem tego zagrożenia” – czytamy w raporcie.

Pomimo strat wojennych, rosyjskie siły lądowe zwiększają swoją liczebność, a lotnictwo i marynarka pozostają zdolne do działania, a nawet są bardziej skuteczne niż przed pełnowymiarową inwazją. Najpoważniejszym zagrożeniem ze strony Rosji jest ryzyko tzw. spirali eskalacyjnej, która mogłaby doprowadzić do bezpośrednich działań zbrojnych z NATO, w tym wymiany uderzeń nuklearnych.

Źródło: PAP

Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Setki milionów na inwestycje w startupy. Powstały nowe fundusze
PFR Ventres ogłosił kolejne fundusze inwestycyjne, gotowe wspierać w rozwoju startupy i spółki technologiczne.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026