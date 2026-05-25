Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 11:35

Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną. Jeden z członków załogi ma spędzić cały rok na orbicie

Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną. Statek Shenzhou-23 z trzyosobową załogą zadokował w poniedziałek do stacji kosmicznej Tiangong. Z kosmodromu Jiuquan na pustyni Gobi na orbitę wyniosła go rakieta Długi Marsz 2-F. Jak podaje Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA), ma to być najdłuższa dotąd misja astronautów z Państwa Środka.

W skład załogi wchodzi Li Jiaying, 43‑letnia astronautka z Hongkongu, która wcześniej pracowała jako policjantka. To pierwszy lot kosmiczny osoby z Hongkongu. Dwóch pozostałych członków załogi pochodzi z Chin kontynentalnych. To 39-letni inżynier kosmiczny Zhu Yangzhu i jego równolatek Zhang Zhiyuan, były pilot sił powietrznych.
Załoga ma przeprowadzić eksperymenty naukowe, w tym z dziedziny materiałoznawstwa i medycyny.

W ramach misji jedna z osób z załogi ma spędzić na orbicie okołoziemskiej cały rok. CMSA nie ujawniła dotąd, kto będzie tą osobą.

Kolejne załogi stacji Tiangong do tej pory pozostawały na orbicie przez około sześciu miesięcy. Celem rocznego pobytu jest zbadanie skutków długiego przebywania ludzi w warunkach mikrograwitacji, przetestowanie systemów recyklingu wody i powietrza.

Media państwowe podkreślają, że Chiny „systematycznie” budują doświadczenie operacyjne „trwałego zamieszkiwania” stacji Tiangong. Otwierają też swój program kosmiczny dla uczestników z krajów sojuszniczych. Do końca 2026 r. CMSA planuje wysłać na orbitę astronautę z Pakistanu. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: Kosmiczna dyplomacja Pekinu. Chińczycy zabiorą w kosmos astronautów z innych krajów

To wszystko część przygotowań Chin przyszłych misji załogowych na Księżyc i realizacji celu budowy stałej bazy na satelicie Ziemi. Chiny testują w tym celu statek nowej generacji, Mengzhou.

Podobny cel ogłosiły wcześniej Stany Zjednoczone, w ramach programu Artemis. Oba kraje planują lądowanie astronautów na Srebrnym Globie przed 2030 r. O stawce nowego wyścigu kosmicznego pisaliśmy w tym artykule: Chiny przygotowują załogowe lądowanie na Księżycu. Czy mogą wygrać z USA?

Autor: Korespondent w regionie Azji i Pacyfiku Tomasz Augustyniak

Chińscy astronauci rozpoczynający misję kosmiczną
Chiny rozpoczęły najdłuższą do tej pory, roczną misję kosmiczną. Na pokładzie stacji znalazła się pierwsza astronautka z Hongkongu, Li Jiaying. Fot. VCG/VCG via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trwające wojny i tykające bomby. Globalna mapa napięć
Podczas gdy świat koncentruje się na Iranie, Ukrainie i Strefie Gazy, wiele wojen toczy się bez medialnego rozgłosu. Jeszcze więcej punktów zapalnych grozi eskalacją.
23.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Setki miliardów inwestycji w sztuczną inteligencję. Czy to już bańka?
Magnificent 7 wydały w pierwszym kwartale 2026 r. 135 mld dolarów na infrastrukturę AI. Cztery największe spółki planują przeznaczyć na ten cel łącznie 650 mld dolarów tylko w tym roku. Skala…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Kryzys w Polskiej Agencji Kosmicznej. Pracownicy składają skargi, branża mówi o problemach
Do ministra finansów i gospodarki trafiła skarga obecnych i byłych pracowników Polskiej Agencji Kosmicznej, którzy wskazują na problemy organizacyjne, napięcia kadrowe i ograniczenie części działań…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Mirbud z zyskiem za pierwszy kwartał. Firma chce zdobyć kontrakty w Ukrainie
Mirbud, jedna z największych firm budowlanych w Polsce, chce wejść w kontrakty związane z odbudową Ukrainy. Od ośmiu lat działa tam zresztą spółka córka firmy, a firma już teraz bierze udział w…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Anime może pomóc ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego
Kreskówkowy eksperyment naukowców w Japonii może zmienić oblicze psychiatrii w kraju, który przechodzi jeden z najgłębszych kryzysów zdrowia psychicznego na świecie. Czy terapia z użyciem anime…
24.05.2026