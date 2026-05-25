Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną. Jeden z członków załogi ma spędzić cały rok na orbicie

Chiny rozpoczęły nową misję kosmiczną. Statek Shenzhou-23 z trzyosobową załogą zadokował w poniedziałek do stacji kosmicznej Tiangong. Z kosmodromu Jiuquan na pustyni Gobi na orbitę wyniosła go rakieta Długi Marsz 2-F. Jak podaje Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA), ma to być najdłuższa dotąd misja astronautów z Państwa Środka.

W skład załogi wchodzi Li Jiaying, 43‑letnia astronautka z Hongkongu, która wcześniej pracowała jako policjantka. To pierwszy lot kosmiczny osoby z Hongkongu. Dwóch pozostałych członków załogi pochodzi z Chin kontynentalnych. To 39-letni inżynier kosmiczny Zhu Yangzhu i jego równolatek Zhang Zhiyuan, były pilot sił powietrznych.

Załoga ma przeprowadzić eksperymenty naukowe, w tym z dziedziny materiałoznawstwa i medycyny.

W ramach misji jedna z osób z załogi ma spędzić na orbicie okołoziemskiej cały rok. CMSA nie ujawniła dotąd, kto będzie tą osobą.

Kolejne załogi stacji Tiangong do tej pory pozostawały na orbicie przez około sześciu miesięcy. Celem rocznego pobytu jest zbadanie skutków długiego przebywania ludzi w warunkach mikrograwitacji, przetestowanie systemów recyklingu wody i powietrza.

Media państwowe podkreślają, że Chiny „systematycznie” budują doświadczenie operacyjne „trwałego zamieszkiwania” stacji Tiangong. Otwierają też swój program kosmiczny dla uczestników z krajów sojuszniczych. Do końca 2026 r. CMSA planuje wysłać na orbitę astronautę z Pakistanu. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule: Kosmiczna dyplomacja Pekinu. Chińczycy zabiorą w kosmos astronautów z innych krajów

To wszystko część przygotowań Chin przyszłych misji załogowych na Księżyc i realizacji celu budowy stałej bazy na satelicie Ziemi. Chiny testują w tym celu statek nowej generacji, Mengzhou.

Podobny cel ogłosiły wcześniej Stany Zjednoczone, w ramach programu Artemis. Oba kraje planują lądowanie astronautów na Srebrnym Globie przed 2030 r. O stawce nowego wyścigu kosmicznego pisaliśmy w tym artykule: Chiny przygotowują załogowe lądowanie na Księżycu. Czy mogą wygrać z USA?

Autor: Korespondent w regionie Azji i Pacyfiku Tomasz Augustyniak