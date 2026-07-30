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NEWSROOM XYZ
30.07.2026 13:30

Chiny. Udział węgla w wyprodukowanej energii spadł pierwszy raz poniżej 50 procent

W pierwszym półroczu 2026 r. udział węgla w miksie energetycznym Chin spadł poniżej 50 proc. To pierwszy taki przypadek w historii tego kraju, będącego największym konsumentem tego surowca na świecie.

Terminal węglowy w porcie Lianyungang, Chiny
Pierwszy raz w historii udział węgla w chińskim miksie energetycznym spadł poniżej 50 procent. Fot. CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Przedstawiciel chińskiej administracji poinformował, że od stycznia do czerwca udział węgla w wyprodukowanej energii wyniósł 49,7 proc. – donosi Reuters. W tym samym czasie OZE dostarczyły do systemu 41,2 proc. energii, z czego farmy wiatrowe i fotowoltaiczne odpowiadały za 24,6 proc.

Są to dane przełomowe dla chińskiej energetyki, ponieważ pierwszy raz w historii mniej niż połowa energii została wyprodukowana z węgla. Jednocześnie do tej pory udział OZE nie przekraczał 40 proc.

Różnica ta może się pogłębiać, ponieważ Chiny postawiły sobie cel zwiększenia udziału energii wiatrowej i elektrycznej do 30 proc. Według planu ma to nastąpić do 2030 r., chociaż Gao Yuhe, kierowniczka projektu Greenpeace East Asia w rozmowie z Reutersem wskazała, że może się to udać dwa lata wcześniej.

Spadek udziału węgla w wyprodukowanej energii nie oznacza jednak, że Chiny ograniczyły jego zużycie. Surowiec ten nadal jest ważny w produkcji energii cieplnej. Dodatkowo samo zapotrzebowanie gospodarki Państwa Środka na energię jest o 3,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Według firm konsultingowych S&P Global Energy i Wood Mackenzie, produkcja energii z węgla wzrośnie w tym roku w Chinach od 1,5 do 2 proc., do poziomu 5,4 mld MWh. Z kolei analiza firmy Kpler, na którą powołuje się Reuters, wskazuje, że zużycie węgla wzrośnie o 3 proc. – do 2,7 mld ton.

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