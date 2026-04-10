10.04.2026

Chiny w obliczu „chaotycznego świata” deklarują zaciśnianie więzi z Koreą Płn.

Chiny są gotowe wzmocnić komunikację i koordynację z Koreą Płn. w najważniejszych sprawach międzynarodowych i regionalnych – oświadczył podczas piątkowego spotkania z Kim Dzong Unem w Pjongjangu szef dyplomacji chińskich komunistów Wang Yi. Północnokoreański dyktator stwierdził z kolei, że taka jest też „niewzruszona wola” jego narodu.

W trakcie rozmów w siedzibie Partii Pracy Korei Wang przekazał Kimowi pozdrowienia od przywódcy ChRL Xi Jinpinga, podkreślając, że w obliczu „zmiennej i chaotycznej sytuacji międzynarodowej” oba kraje socjalistyczne powinny wzmocnić koordynację strategiczną – przekazało w nocie chińskie MSZ (w rzeczywistości Korea Płn. to stalinistyczna dyktatura, a w komunistycznych Chinach jednowładztwo powróciło, gdy Xi zapewnił sobie praktycznie dożywotnią władzę – przyp. red.).

– Chiny są gotowe współpracować z Koreą Północną w celu wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego przez najwyższych przywódców obu partii i krajów – oświadczył Wang, odnosząc się do spotkania Xi z Kimem we wrześniu 2025 r. w Pekinie.

W odpowiedzi – jak relacjonuje chińskie MSZ – Kim zapewnił, że pogłębianie stosunków z ChRL jest „niezłomną wolą i ustaloną polityką” jego rządu i partii. Zapowiedział chęć także wzmocnienia wymiany na wysokim szczeblu i „komunikacji strategicznej" z Chinami oraz poparł stanowisko Pekinu w kwestii Tajwanu (Chiny dążą do aneksji tej wyspy, nie wykluczając operacji wojskowej – przyp. red.).

Wizyta Wanga, pierwsza od 2019 r., postrzegana jest jako sygnał ocieplenia w dwustronnych relacjach. Według analityków w ostatnich latach uległy one ochłodzeniu w związku z zacieśnianiem przez Pjongjang współpracy wojskowej z Rosją, co tworzyło pewien dystans wobec Pekinu – zwraca uwagę południowokoreańska agencja Yonhap.

Ostatnie miesiące przyniosły jednak ożywienie kontaktów, w tym wznowienie połączeń kolejowych i lotniczych. Zdaniem ekspertów celem kończącej się w piątek dwudniowej wizyty Wanga w Korei Płn. jest ponowne zacieśnienie więzi i koordynacja strategii. Nie wykluczają oni, że rozmowy mogły dotyczyć przygotowań do wizyty Kim Dzong Una w Pekinie.

Źródło: PAP, XYZ

Koreański dyktator Kim (z prawej w środku) w trakcie rozmowy z Xi Jinpingiem (niewidoczny) we wrześniu 2025 r. Fot. VCG/VCG via Getty Images
