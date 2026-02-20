Christine Lagarde spodziewa się, że jej misja w EBC potrwa do końca kadencji

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde zakłada, że jej misja w banku potrwa do końca jej kadencji. Lagarde była pytana o tę kwestię w rozmowie z „Wall Street Journal".

W środę 18 lutego „Financial Times" podał, powołując się na osobę z otoczenia Lagarde, że szefowa banku centralnego strefy euro rozważa ustąpienie przed końcem kadencji w październiku 2027 r.

Miałoby to mieć związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi we Francji. Może je wygrać kandydat skrajnej prawicy. Prezydent Francji ma wpływ na obsadę stanowiska prezesa EBC, gdyż o ostatecznym składzie zarządu instytucji decyduje Rada Europejska. Gdyby Lagarde ustąpiła przed wyborami, w procesie wyboru jej następcy uczestniczył obecny prezydent Francji Emmanuel Macron.

W rozmowie z „WSJ" Lagarde powiedziała, że ​​spodziewa się, że dokończenie działań podejmowanych przez EBC pod jej kierownictwem potrwa do końca jej kadencji.

„Kiedy patrzę wstecz na te wszystkie lata, myślę, że wiele osiągnęliśmy, że ja również wiele osiągnęłam. Musimy skonsolidować nasze działania i upewnić się, że są one naprawdę solidne i wiarygodne. Moim punktem odniesienia jest to, że potrwa to do końca mojej kadencji” – powiedziała prezeska banku.

Dodała, że ​​za swoją misję uważa zachowanie stabilności cenowej i finansowej, a także „ochronę euro, zapewnienie jego solidności, siły i przygotowania na przyszłość Europy”.

Lagarde odmówiła jednak dziennikowi bezpośredniego skomentowania doniesień opublikowanych w „Financial Times”.

EBC w pisemnym oświadczeniu do publikacji „FT" podawał, że Lagarde nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie dokończenia swojej kadencji. Nie zdementował doniesień brytyjskiego dziennika.

Jak przypomina „WSJ", Lagarde w przeszłości dementowała pojawiające się spekulacje o jej wcześniejszej rezygnacji. W 2025 r. wskazała, że pozostanie na stanowisku do końca kadencji po tym, jak media podawały, że rozważała wcześniejsze odejście i objęcie sterów w Światowym Forum Ekonomicznym.

Lagarde powiedziała dziennikowi, że ​​Światowe Forum Ekonomiczne jest „jedną z wielu opcji”, które rozważa po odejściu z banku centralnego.