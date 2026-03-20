Chuck Norris nie żyje. Aktor miał 86 lat

Chuck Norris, gwiazdor filmów akcji, zmarł na Hawajach. O śmierci 86-letniego aktora poinformowała jego rodzina.

„Chcemy, by okoliczności jego śmierci pozostały prywatne. Możemy tylko powiedzieć, że zmarł w spokoju, otoczony przez bliskich” – poinformowała, jak pisze magazyn "Variety", rodzina Chucka Norrisa. Aktor trafił do szpitala na Hawajach w czwartek.

Chuck Norris był bohaterem wielu filmów akcji, od "Wejścia smoka", przez serię Delta Force czy Zaginiony w akcji, czy "Inwazję na USA" po "Niezniszczalnych 2". Prawdziwą sławę przyniósł mu jednak serial "Strażnik Teksasu".