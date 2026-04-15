15.04.2026

Ciąg dalszy zmian w zarządzie Santandera. Bernhard Leder z Erste obejmie funkcję CFO

Santander Bank Polska podał informacje o zmianach w zarządzie. Rada nadzorcza powołała w skład organu Bernharda Ledera oraz Pawła Bartuscha. Dotychczasowe członkinie zarządu Dorota Strojkowska oraz Magdalena Szwarc-Bakuła złożyły z kolei rezygnacje i obejmą inne funkcje w ramach grupy.

Bernhard Leder będzie zarządzał pionem finansów i rachunkowości. Obejmie także funkcję dyrektora finansowego (CFO). Paweł Bartusch zajmie się z kolei jako członek zarządu pionem transformacji cyfrowej. Drugi z menedżerów już objął swoją funkcję z dniem 15 kwietnia 2026 r. Bernhard Leder natomiast obejmie funkcję członka zarządu 1 czerwca.

W pierwszej połowie kwietnia rezygnację z zasiadania w zarządzie banku złożyli zajmujący się tymi sferami Andrzej Burliga i Wojciech Skalski.

Zmiany w zarządzie Santandera. Funkcję obejmie przedstawiciel Erste

Bernhard Leder od 2000 r. jest związany z Grupą Erste. W jej ramach pracował w kluczowych obszarach zarządzania finansami – podał bank. Od 2025 r. pełnił w Erste Group Bank w Wiedniu rolę szefa oddziału w Polsce i był zaangażowany w proces przejęcia Santander Bank Polska przez Erste. Od 2023 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Erste Securities Polska – podaje bank.

Paweł Bartusch z kolei od 2017 r. jest związany z Santanderem. Od 2019 r. pełnił rolę dyrektora ds. IT (CIO). W związku z przejęciem banku przez Erste odpowiadał za proces integracji Santandera z grupą w zakresie rozdzielenia operacyjnego polskiego oddziału banku od Grupy Santander oraz reorganizacji obszarów technologii, cyberbezpieczeństwa, bankowości inwestycyjnej oraz ryzyka. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze telekomunikacyjnym. W latach 2016–2017 pełnił funkcję dyrektora departamentu utrzymania IT w grupie Lux Med. W latach 2004–2016 pracował w grupie General Electric.

Santander zmniejsza wielkość zarządu

Bank podał także w komunikacie prasowym, że „w odpowiedzi na dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego dokonał przeglądu struktury zarządzania i zdecydował o jej uproszczeniu, wzmacniając jednocześnie zarządzanie operacyjne i biznesowe".

Zarząd banku się zmniejszy się w rezultacie o dwie osoby. Dorota Strojkowska oraz Magdalena Szwarc-Bakuła nie będą już członkiniami zarządu. Złożyły rezygnację z dniem 15 kwietnia.

Powierzono im inne funkcje w banku. Magdalena Szwarc-Bakuła zostanie dyrektorką zarządzającą pionem prawnym i zgodności. Druga z menedżerek zostanie z kolei dyrektorką zarządzającą pionem partnerstwa biznesowego. „Obydwa piony będą raportować bezpośrednio do CEO, co podkreśla kluczowy wpływ tych funkcji w zakresie realizacji strategii, zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa prawnego oraz dalszej transformacji banku" – podaje Santander Bank Polska.

Jak podał Santander, po zmianach w skład zarządu poza Bernhardem Lederem i Pawłem Bartuschem wchodzą: Michał Gajewski (prezes zarządu), Artur Głembocki, Lech Gałkowski, Magdalena Proga-Stępień oraz Maciej Reluga.

„Chcemy jeszcze szybciej podejmować decyzje i efektywniej realizować nasze cele oraz strategię rozwoju w ramach Grupy Erste. Chcemy także skutecznie wprowadzić nową markę - budując zaufanie wśród naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę modelu zarządzania bankiem i przechodzimy na nowy, uproszczony model” – skomentował decyzje rady nadzorczej prezes banku Michał Gajewski.

Santander szykuje się na rebranding po przejęciu przez Erste

Grupa Erste jest głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska od 9 stycznia 2026 r. 22 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło decyzję o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Rebranding ma się rozpocząć w dniach 24–26 kwietnia 2026 r.

Jak opisywaliśmy w XYZ, w sierpniu 2025 r. szef Erste Peter Bosek wskazywał, że po przejęciu Santander Bank Polska grupa nie widzi konieczności dokonywania zmian w zarządzie i chce postawić na lokalnych menedżerów, tak jak na innych rynkach, na których działa.

Santander Bank Polska podał informacje o zmianach w zarządzie. Rada nadzorcza powołała w skład organu Bernharda Ledera oraz Pawła Bartuscha. Fot. Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images
