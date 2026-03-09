Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
09.03.2026 09:45

Co dalej z cenami paliw? PiS zapowiada projekt ustawy o obniżce VAT i akcyzy, rząd analizuje rozwiązania

Przemysław Czarnek z PiS zapowiedział podczas konferencji prasowej złożenie projektu ustawy przewidującego czasowe obniżenie VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy o ok. 9–10 proc. Z kolei w rozmowie z Polsatem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wskazał, że rząd będzie podejmował działania, jeśli ceny paliw nadal będą rosły.

Paliwa drożeją ze względu na wzrost cen ropy i gazu w związku z wojną między USA i Izraelem a Iranem. W poniedziałek ceny ropy przekroczyły poziom 100 dolarów za baryłkę.

Domański: analizujemy wszystkie rozwiązania

Pytany o kwestię cen paliw minister Domański w rozmowie z Polsatem wskazał, że rząd analizuje rozwiązania i podejmie działania, jeśli wzrost cen się utrzyma.

– Zmienność na rynku jest potężna. Ja dziś rozmawiałem z ministrem energii Miłoszem Motyką i prezesem Orlenu Ireneuszem Fąfarą. Wszystkie rozwiązania są przez nas analizowane. Nie uchylamy się od działań, jeżeli będzie się to przekładać na długoterminowe wzrosty – powiedział Domański.

– Nie możemy wykluczyć żadnych działań, dzięki którym ceny na stacjach będą niższe. Wachlarz możliwości jest duży – wskazał.

Jak podał, ewentualne rozwiązania prezentować będzie minister energii, a nad swoimi rozwiązaniami pracuje Orlen. Do sprawy odniósł się także Miłosz Motyka.

– Rozmawiałem z ministrem Domańskim jeszcze dziś rano, analizujemy tę sytuację, jeżeli ta sytuacja będzie nadal wpływała negatywnie, czyli ceny po prostu będą rosły w wyniku braku odpowiedniej podaży surowca na rynku, to rząd będzie podejmował w tej sprawie działania – powiedział minister energii w rozmowie z radiem RMF24.

Zapytany o możliwość obniżenia akcyzy i VAT na paliwa Motyka powiedział, że nie wyklucza żadnego scenariusza. Dodał, że w grę wchodzi również „obniżka marży do odpowiedniego poziomu", tak żeby zagwarantować również odpowiednią podaż paliw. Zaznaczył, że nie przewiduje z kolei reglamentacji paliw na stacjach.

PiS chce obniżki VAT i akcyzy. Przemysław Czarnek zapowiedział projekt ustawy

Złożenie projektu ustawy obniżającego VAT oraz akcyzę na paliwa zapowiedział przedstawiciel największej partii opozycyjnej Przemysław Czarnek. Czarnek w weekend został ogłoszony kandydatem PiS na premiera po potencjalnej wygranej w wyborach w 2027 r.

Czarnek ogłosił złożenie projektu w poniedziałek rano na konferencji prasowej przed jedną z warszawskich stacji paliw Orlen.

– Składam projekt ustawy z podpisami posłów PiS. Zachęcam innych posłów do podpisu, jeśli chcą. Projekt ustawy, który obniża czasowo podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 9-10 proc. Chodzi o to, żeby dziś Polacy poczuli, że państwo ich wspiera w czasie kryzysu. Państwo nie może łupić obywatela – powiedział Czarnek.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w późniejszym wpisie na platformie X zapowiedział skierowanie w poniedziałek pisma do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, aby projekt był procedowany na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę. „Jeszcze dziś skieruję pismo do marszałka sejmu, by projekt był procedowany już na najbliższym posiedzeniu” – napisał Błaszczak.

Źródło: PAP

Przemysław Czarnek
Ceny paliw rosną ze względu na drożejącą ropę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat ugrupowania na premiera Przemysław Czarnek na konferencji prasowej przy jednej ze stacji paliw koncernu Orlen zapowiedział złożenie projektu ustawy obniżającej VAT i akcyzę na paliwa. Fot. PAP/Marcin Obara
