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01.08.2026 11:08

Co ósmy nowy startup w Polsce stawia na AI. Media i sport tracą na znaczeniu, ale wciąż są silne

Udział startupów AI wśród nowo zakładanych firm zwiększył się dziesięciokrotnie w ciągu dekady – wynika z analizy PIE. Popularność zyskały także cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe i infrastruktura IT oraz zdrowie. Najmocniej na znaczeniu straciły za to startupy z obszaru mediów i sportu.

Fot. Getty Images

W latach 2013-2016 udział nowo założonych startupów AI – wykorzystujących sztuczną inteligencję jako główny obszar działalności – wynosił 1,3 proc. Dziś jest to 13 proc. – podali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego w „Tygodniku Gospodarczym”.

To dziesięciokrotny wzrost w ciągu dekady i największy spośród wszystkich przeanalizowanych klastrów. Oznacza też, że co ósmy nowy startup w Polsce stawia na AI.

Drugim najszybciej rosnącym klastrem było cyberbezpieczeństwo, którego udział wzrósł z ok. 1,7 proc. do ponad 5 proc. Z kolei rozwiązania chmurowe i infrastruktura IT zwiększyły udział z ok. 1,7 proc. do ponad 4 proc., a startupy z obszaru zdrowia i medycyny – z ok. 7 proc. do niemal 9 proc.

Największy spadek zaliczyły startupy związane z mediami i sportem. Ich udział wśród nowo zakładanych firm zmniejszył się z 27 proc. do 22 proc. Spadki o około 2 pkt proc. odnotowały także klastry technologii powiązanych z grami komputerowymi, turystyką oraz narzędziami komunikacji.

Tymczasem na podobnym poziomie utrzymały się klastry technologii edukacyjnych i finansowych, a także klaster łączący nowoczesną produkcję i technologie kosmiczne.

Źródło: PAP

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