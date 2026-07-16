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16.07.2026 09:32

Collegium Humanum z zarzutami od UOKiK. Miało stosować niedozwolone klauzule

UOKiK postawił zarzuty dwóm uczelniom za stosowanie niedozwolonych klauzul. Jedną z nich jest Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” – dawne Collegium Humanum.

Siedziba zamkniętej już uczelni Collegium Humanum we Wrocławiu na zdjęciu z września 2024 r.
W 2024 r. Collegium Humanum zmieniło nazwę na „Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych »Varsovia«”.
Fot. PAP/Maciej Kulczyński

– Postawiłem zarzuty dwóm szkołom, których praktyki mogą naruszać interesy konsumentów. Wątpliwości budzą umowy zawierane ze studentami i informacje kierowane do nich na stronach internetowych – mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Tymi szkołami są Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oraz Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie, czyli dawne Collegium Humanum.

„Klauzule Collegium Humanum nie zapewniały równowagi”

Skargi złożyli kandydaci na studia. Chodzi o niedozwolone klauzule w umowach. Według UOKiK w dawnym Collegium Humanum rezygnacja z nauki lub zmiana uczelni w trakcie roku wiązała się z opłatą administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego. Z kolei gdyby uczelnia nie dotrzymała swoich obowiązków, nie musiałaby oddać studentom pieniędzy za wpisowe, opłatę rekrutacyjną i opłatę za legitymację, nawet gdy nie uruchomiła kierunku.

W przypadku rezygnacji uczelnia uzależniała zwrot od tego, czy ktoś zrezygnował przed wydaniem indywidualnej decyzji o przyjęciu na studia i czy złożył wniosek. Według UOKiK studenci powinni otrzymać zwrot opłat automatycznie, jeśli do tego momentu uczelnia nie poniosła faktycznych kosztów, np. nie wydrukowała legitymacji.

Umowy między studentem a uczelnią nie powinny faworyzować tej drugiej [...] W postępowaniu przeciwko Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” kwestionujemy klauzule, które tej równowagi nie zapewniały – podkreśla Tomasz Chróstny.

„Ze skarg, które otrzymał Urząd, wynika, że konsumenci rezygnowali, ponieważ nie byli zadowoleni z jakości kształcenia: zajęcia nie były realizowane zgodnie z programem, oceny nie były wpisywane regularnie, nie mieli możliwości podejścia do egzaminu dyplomowego” – podają przedstawiciele UOKiK.

Zarzuty od UOKiK oznaczają, że uczelni grozi kara do 10 proc. obrotu.

Taka sama kara grozi Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Kandydaci na studia skarżyli się, że po kliknięciu przycisków „Załóż konto/Aplikuj” lub „Załóż konto/Rozpocznij studia” dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy.

„Zgodnie z prawem, jeśli zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, to przycisk powinien być oznaczony jednoznacznie, np. słowami: »zamówienie z obowiązkiem zapłaty«” – podkreśla UOKiK.

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