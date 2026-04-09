09.04.2026 11:31

Coraz mniej mieszkań w cenie 9 tys. za mkw. Raport z rynku wtórnego

Tylko w czterech miastach wojewódzkich zostały na rynku wtórnym mieszkania z ceną poniżej 9 tys. zł za mkw. Jeszcze dwa lata temu takich miast było osiem.

Mimo że dynamika wzrostów cen nie jest wysoka, to z danych portalu Nieruchomosci-online.pl wynika, że stopniowe podwyżki eliminują kolejne poziomy cen. Średnie ceny ofertowe za mkw. w wysokości 9 tys. zł za metr utrzymują się tylko w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Katowicach i Łodzi. Przy czym też nie we wszystkich segmentach mieszkań. Jeśli np. chodzi o kawalerki, to taki próg obowiązuje tylko w Gorzowie i w Łodzi.

Jak przypomina portal, w 2024 miast z takimi cenami było osiem, a w 2022 – 14. To pokazuje więc skalę zmian na rynku, bo dawne bariery cenowe stały się teraz punktem wyjścia.

W pierwszym kwartale 2026 w większości miast wojewódzkich ceny poszły w górę. W przypadku kawalerek stawki wzrosły o ok. 2 proc. (kwartał do kwartału) w 10 miejscowościach. Zaś w przypadku mieszkań 2–3-pokojowych ceny wzrosły o 1–3 proc.

Zdaniem ekspertów to efekt struktury ofert. Najtańsze mieszkania sprzedają się jak najszybciej, a w ich miejsce wchodzą droższe. Do tego na początku roku właściciele wystawiają mieszkania drożej, by sprawdzić rynek. Potem ewentualnie lekko korygują ceny.

Z raportu wynika więc jeden główny wniosek. Trend jest jednoznaczny. Najtańszych mieszkań jest coraz mniej, więc kupujący na rynku wtórnym muszą iść na jakiś kompromis.

Coraz mniej tanich mieszkań na rynku wtórnym.
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
GPW reaguje entuzjazmem na rozejm w Iranie. KGHM i banki z mocnym wzrostem. 8 kwietnia 2026 r.
Środowa sesja przyniosła wyraźne wzrosty na światowych rynkach po informacji o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie. Warszawska giełda nie była wyjątkiem – WIG20 oraz WIG osiągnęły nowe szczyty hossy. Wśród blue chipów najmocniej podrożał KGHM, ale niewiele gorzej wypadły banki.
08.04.2026
Aż do 40 proc. adresów w Polsce nie dojeżdża pociąg ani autobus. Jest oficjalny raport Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury ujawniło skalę wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W oficjalnym raporcie prezentuje niepokojące dane: do prawie 40 proc. punktów adresowych w kraju nie dojeżdża żaden autobus ani pociąg. – Jeśli ktoś mówi „po co nam autobusy, skoro każdy ma samochód?”, to równie dobrze można zapytać „po co nam dom kultury, skoro każdy ma Netflixa?”. W cywilizowanym państwie nie może tak być – mówi ekspert.
07.04.2026
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026