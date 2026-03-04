COSCO Shipping wstrzymuje rezerwacje na trasy do i z Bliskiego Wschodu

Chiński gigant żeglugowy COSCO Shipping zawiesił wszystkie nowe rezerwacje kontenerowe na trasach do i z portów Bliskiego Wschodu. Decyzja ma związek z eskalacją konfliktu w regionie oraz ograniczeniami w ruchu morskim w Cieśninie Ormuz.

COSCO Shipping poinformował, że zawieszenie obejmuje wszystkie nowe rezerwacje realizowane przez jego jednostkę kontenerową COSCO Shipping Lines. Dotyczy to portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, a także Bahrajnu, Iraku i Kuwejtu. Spółka wskazała, że decyzja została podjęta ze względu na narastający konflikt w regionie oraz ograniczenia żeglugowe w Cieśninie Ormuz, kluczowym szlaku transportu morskiego.

Firma przekazała również, że analizuje dalsze działania operacyjne wobec ładunków, które znajdują się już na statkach. Wśród rozważanych opcji są alternatywne porty wyładunku dla towarów będących w tranzycie. COSCO Shipping nie podał, jak długo potrwa zawieszenie rezerwacji ani ilu przesyłek może ono dotyczyć.

Źródło: France24