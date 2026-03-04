Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
NEWSROOM XYZ
04.03.2026 09:58

COSCO Shipping wstrzymuje rezerwacje na trasy do i z Bliskiego Wschodu

Chiński gigant żeglugowy COSCO Shipping zawiesił wszystkie nowe rezerwacje kontenerowe na trasach do i z portów Bliskiego Wschodu. Decyzja ma związek z eskalacją konfliktu w regionie oraz ograniczeniami w ruchu morskim w Cieśninie Ormuz.

COSCO Shipping poinformował, że zawieszenie obejmuje wszystkie nowe rezerwacje realizowane przez jego jednostkę kontenerową COSCO Shipping Lines. Dotyczy to portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, a także Bahrajnu, Iraku i Kuwejtu. Spółka wskazała, że decyzja została podjęta ze względu na narastający konflikt w regionie oraz ograniczenia żeglugowe w Cieśninie Ormuz, kluczowym szlaku transportu morskiego.

Firma przekazała również, że analizuje dalsze działania operacyjne wobec ładunków, które znajdują się już na statkach. Wśród rozważanych opcji są alternatywne porty wyładunku dla towarów będących w tranzycie. COSCO Shipping nie podał, jak długo potrwa zawieszenie rezerwacji ani ilu przesyłek może ono dotyczyć.

Źródło: France24

Kontenerowiec z logo COSCO
Chiński gigant żeglugowy COSCO Shipping zawiesił wszystkie nowe rezerwacje kontenerowe na trasach do i z portów Bliskiego Wschodu. Decyzja ma związek z eskalacją konfliktu w regionie oraz ograniczeniami w ruchu morskim w Cieśninie Ormuz. Fot. Nicolas Koutsokostas/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
25 mld zł zysków banków do podziału. Do kogo trafią tegoroczne dywidendy?
Polskie banki zarobiły w 2025 roku 48,7 mld zł, czyli najwięcej w historii. Teraz zaczyna się prawdziwa gra o podział tego tortu. Według szacunków XYZ najwięcej pieniędzy zgarnie Skarb Państwa, ale spore przelewy popłyną też za granicę. Skorzystają też oszczędzający na emeryturę.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pierwsza taka umowa na rynku magazynów. Prologis zabezpiecza 67 proc. energii z OZE
Prologis jako pierwszy deweloper logistyczny w Polsce zabezpieczył większość zapotrzebowania energetycznego swojego portfela dzięki długoterminowej umowie PPA z OZE. Stabilne ceny energii mają stać się kluczową przewagą konkurencyjną – w momencie gdy energia coraz częściej decyduje o lokalizacji inwestycji.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEI)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chamenei uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tajna dyspozytornia, przegląd systemów bezpieczeństwa. Branża OZE wzmacnia cyberochronę
Po grudniowym ataku na polskie farmy wiatrowe i słoneczne branża energetyczna wzmacnia systemy ochrony. Eksperci wskazują na podstawowe błędy, takie jak wykorzystywanie tych samych kont i haseł w wielu obiektach. Tymczasem jeden z koncernów tworzy specjalną jednostkę do zarządzania bezpieczeństwem zielonych aktywów. Czy sektor wyciągnął właściwe wnioski?
02.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Zełenski: nie oddam Donbasu. USA gotowe do gwarancji bezpieczeństwa tylko w porozumieniu z Rosją
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Corriere della Sera: Ukraina nie odda Donbasu i nie zgodzi się na rosyjskie warunki terytorialne
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026