Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.07.2026
NEWSROOM XYZ
Pilne
31.07.2026 10:31

Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie, marka pozostanie

Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego – poinformował Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard. Marka Żabka ma pozostać.

Żabka
Na zdjęciu sklep sieci Żabka. Fot. Lukasz Czajkowski/Getty Images

– Żabka będzie nadal działać niezależnie, bez zakłóceń w codziennej działalności, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego, który wraz z nami ponownie inwestuje w firmę i pozostaje odpowiedzialny za realizację strategii oraz rozwój Żabki. Głęboko szanujemy fachową wiedzę, innowacyjność i zorientowanie na klienta zespołu Żabki oraz jej franczyzobiorców i postrzegamy to partnerstwo jako źródło nowych możliwości dla nich – powiedział podczas wideokonferencji Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard.

Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły CEO Grupy Żabka, poinformował, że marka Żabka pozostanie.

– Żabka jest jedną z najsilniejszych marek w Polsce, nie tylko w handlu detalicznym, ale we wszystkich branżach. Rozmawialiśmy o tym, aby marka Żabka pozostała na rynku – powiedział Tomasz Blicharski.

Alimentation Couche-Tard kupuje Żabka Group

Alimentation Couche-Tard, kanadyjska firma, do której należy chociażby sieć Circle K, zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł za akcję.

Jak podano, transakcja cieszy się poparciem kluczowych członków kadry zarządzającej Żabki oraz akcjonariuszy posiadających łącznie około 57 proc. akcji spółki, w tym funduszy CVC Capital Partners i Partners Group, które zawarły odrębne nieodwołalne umowy, na mocy których zobowiązały się do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Żabki w ramach wezwania.

Kurs Żabki na GPW idzie rano w czwartek w górę. Wedle stanu z ok. godz. 10.30 rośnie o ponad 8 proc. i wynosi 31,84 zł za akcję.

Czytaj więcej: Kanadyjski gigant przejmuje Żabkę. To jego największa transakcja w historii

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Spółki masowo uciekają z giełdy w Londynie. A debiutów jak na lekarstwo
Z każdym rokiem prestiż giełdy w Londynie słabnie. W ciągu dekady uciekło z niej aż 800 spółek. Tym samym jedna trzecia rynku wyparowała, bo debiutów prawie nie było. Trend bezlitośnie nabiera…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex odbił po słabym początku roku. W grze kontrakty za miliardy
Po słabszym pierwszym kwartale Budimex poprawia wyniki. Grupa zwiększyła przychody o 8 proc., utrzymała wysoki poziom zysków i zgromadziła portfel zamówień wart blisko 18 mld zł. Ma również ambitne…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TDJ buduje portfel spółek growth. „Wspieramy firmy w drodze do lidera”
TDJ rozwija strategię inwestowania w spółki growth, które mają już sprawdzony produkt i klientów, ale potrzebują kapitału na kolejny etap rozwoju. Grupa chce wykorzystać ten segment jako sposób na…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Tak działa Alert RCB. Kto decyduje, że zobaczysz go w swoim smartfonie?
W 2025 roku mieszkańcy Warszawy otrzymali 11 SMS-ów z Alertem RCB. Pięć z nich dotyczyło zjawisk pogodowych. - Wychodzimy z założenia, że jeśli alert może uratować życie chociaż jednej osoby, to…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Clicktrans z inwestorem. Polska platforma walczy z tzw. pustymi kursami i chce podbić Europę
Puste kursy generują straty i emisje, a klienci mają problem z wysyłką dużych przedmiotów. Clicktrans łączy obie strony. Po inwestycji Spire Capital Partners chce w ciągu kilku lat zostać europejskim…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Efekt Nolana: 5 inwestycji, które mogą wystrzelić po „Odysei”
Penelopo, Odyseusz dotrze z opóźnieniem, bo w międzyczasie został influencerem... Rynki całego świata rozgrzała antykizująca mania. Skrupulatnie sprawdzamy więc, w co zainwestować na krajowych…
31.07.2026