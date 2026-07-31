Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie, marka pozostanie

Pilne

Couche-Tard zakłada, że Żabka będzie nadal działać niezależnie, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego – poinformował Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard. Marka Żabka ma pozostać.

Na zdjęciu sklep sieci Żabka. Fot. Lukasz Czajkowski/Getty Images

– Żabka będzie nadal działać niezależnie, bez zakłóceń w codziennej działalności, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego, który wraz z nami ponownie inwestuje w firmę i pozostaje odpowiedzialny za realizację strategii oraz rozwój Żabki. Głęboko szanujemy fachową wiedzę, innowacyjność i zorientowanie na klienta zespołu Żabki oraz jej franczyzobiorców i postrzegamy to partnerstwo jako źródło nowych możliwości dla nich – powiedział podczas wideokonferencji Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard.

Tomasz Blicharski, Chief Strategy and Development Officer i przyszły CEO Grupy Żabka, poinformował, że marka Żabka pozostanie.

– Żabka jest jedną z najsilniejszych marek w Polsce, nie tylko w handlu detalicznym, ale we wszystkich branżach. Rozmawialiśmy o tym, aby marka Żabka pozostała na rynku – powiedział Tomasz Blicharski.

Alimentation Couche-Tard kupuje Żabka Group

Alimentation Couche-Tard, kanadyjska firma, do której należy chociażby sieć Circle K, zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji Żabka Group po cenie 32 zł za akcję.

Jak podano, transakcja cieszy się poparciem kluczowych członków kadry zarządzającej Żabki oraz akcjonariuszy posiadających łącznie około 57 proc. akcji spółki, w tym funduszy CVC Capital Partners i Partners Group, które zawarły odrębne nieodwołalne umowy, na mocy których zobowiązały się do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Żabki w ramach wezwania.

Kurs Żabki na GPW idzie rano w czwartek w górę. Wedle stanu z ok. godz. 10.30 rośnie o ponad 8 proc. i wynosi 31,84 zł za akcję.

Czytaj więcej: Kanadyjski gigant przejmuje Żabkę. To jego największa transakcja w historii

Źródło: PAP, XYZ