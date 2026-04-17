CPK wybrał głównego inżyniera kontraktu. Lasek: to kolejny krok milowy w budowie Portu Polska

Spółka CPK wybrała głównego inżyniera kontraktu. Zwycięzca konkursu ma pomóc spółce zarządzać budową Portu Polska.

Firma wybrała konsorcjum, na którego czele stoi firma Hill International. Zaproponowało ono ofertę w wysokości 1,58 mld zł. Cena stanowiła 50 proc. możliwych do uzyskania punktów. Opracowanie planu organizacji projektu dawało 10 proc. punktów, doświadczenie wykonawcy 20 proc. i opracowanie metodyki realizacji usług także 20 proc.

Do przetargu zaproszono podmioty, które w ciągu ostatnich 15 lat zrealizowały jeden kontrakt na budowę lub rozbudowę lotniska obsługującego minimum 20 mln pasażerów rocznie. Wśród wymagań była też znajomość języka polskiego przez kluczową kadrę i doświadczenie przy nadzorze prac projektowych czy budowlanych na terenie Polski, zwłaszcza tymi realizowanymi na podstawie umowy o zamówienie publiczne.

– Wybór Generalnego Inżyniera Kontraktu to kolejny krok milowy w realizacji programu inwestycyjnego Port Polska. Zwycięskie konsorcjum będzie odpowiadało za przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd w Polsce skali. Od sposobu zarządzania inwestycją będzie zależeć jej powodzenie, a to wymaga interdyscyplinarnych kompetencji na najwyższym profesjonalnym poziomie – tłumaczy Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Wybrane konsorcjum ma zapewnić kompleksową obsługę inwestycji, w tym planowanie i ustalanie harmonogramu oraz integrację kontraktów i robót budowlanych. Będzie wspierać Spółkę przy budowie i uruchomieniu nowego lotniska krajowego w zakładanym terminie, zakresie i budżecie – podsumowuje Filip Czernicki, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.