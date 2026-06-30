Creotech Quantum zakończył testy kluczowej technologii. Coraz bliżej komercjalizacji
Creotech Quantum chwali się sukcesem testu technologii, który ma zdefiniować przyszłość ochrony komunikacji. Spółka chce rozpocząć komercjalizację systemu jeszcze przed końcem roku, ale czekają ją jeszcze finalne testy.
Creotech Quantum z sukcesem zakończył test systemu kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Przeprowadzone na rzeczywistej infrastrukturze światłowodowej próby wykazały, że system działa stabilnie.
– Opracowana przez nas technologia działa zgodnie z założeniami również poza środowiskiem laboratoryjnym, w docelowych warunkach operacyjnych. To ważny kamień milowy na drodze do komercjalizacji naszego systemu – mówi dr Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.
Spółka planuje skomercjalizować technologię jeszcze w 2026 r. Zanim do tego dojdzie, spółkę czekają jeszcze finalne testy wymagane przez normy obowiązujące na rynkach docelowych.
System powstaje w ramach konsorcjum realizującego projekt eCAUSIS na zlecenie Komisji Europejskiej. Technologia wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej do zabezpieczania komunikacji, umożliwiając wykrycie prób przechwycenia transmisji. „Jest uznawana za jedno z najbardziej perspektywicznych rozwiązań dla ochrony komunikacji w erze komputerów kwantowych” – tłumaczy spółka.
Creotech Quantum powstała poprzez wydzielenie części związanej z technologią kwantową z Creotech Instruments. Proces zakończył się 2 kwietnia, a dwa tygodnie później spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. W maju spółka pozyskała 81 mln zł na rozwój.
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