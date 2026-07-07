Cristiano Ronaldo: to był mój ostatni mundial

Cristiano Ronaldo po przegranym 0:1 meczu z Hiszpanią ogłosił, że było to jego ostatnie spotkanie na mistrzostwach świata. Nie wspomniał jednak o zakończeniu kariery reprezentacyjnej.

Cristiano Ronaldo ogłosił, że tegoroczny mundial był jego ostatnim. Fot. Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

– To były moje ostatnie mistrzostwa świata. Teraz będę miał czas, żeby się zastanowić, żeby uniknąć pochopnych decyzji – oświadczył 41-latek po spotkaniu w Dallas w strefie mieszanej.

– Najważniejszy tytuł, jaki zdobyłem z reprezentacją, są mistrzostwa Europy w 2016 roku, dla mnie równie ważne, co mistrzostwa świata. Dlatego, powtarzam, odchodzę z czystym sumieniem. Dałem z siebie wszystko i to wszystko. Jutro jest kolejny dzień, życie toczy się dalej – dodał.

Łącznie Ronaldo zdobył z reprezentacją trzy trofea. Poza pucharem mistrzostw Europy w 2016 r. triumfował w Lidze Narodów w 2019 i 2025 r. – Zdobyłem trzy tytuły dla Portugalii. Przed Cristiano nie było żadnych tytułów, więc jestem szczęśliwy – podkreślił piłkarz.

Ronaldo strzelił 146 goli w 233 meczach dla swojego kraju, co w obu kategoriach jest rekordowym osiągnięciem. W mistrzostwach świata zagrał po raz szósty i pod tym względem jest współrekordzistą razem z Argentyńczykiem Lionelem Messim. Obecny na sześciu turniejach był także meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, jednak na dwóch jako rezerwowy.

Portugalia przegrała swój mecz z Hiszpanią po bramce Mikela Merino strzelonej w 91. minucie. W drugim spotkaniu, rozegranym w nocy z poniedziałku na wtorek, Belgia pokonała reprezentację USA 4:1.

Dotychczasowe znane pary ćwierćfinałowe mundialu to: Francja–Maroko; Anglia–Norwegia oraz Hiszpania–Belgia. Dzisiaj swoje mecze rozegrają pary Argentyna–Egipt oraz Szwajcaria–Kolumbia. Zwycięscy tych spotkań zagrają ze sobą w ćwierćfinale.

Źródło: PAP, XYZ